Наивные мифы и увлекательная правда о тренировке интимных мышц

Сегодня интернет пестрит статьями на тему сексуального здоровья женщины, тренировок мышц малого таза. При этом градус накала в материалах разнится от обещаний фантастических результатов до жутких историй. Эта сфера уже породила массу мифов и страшилок, которые зачастую мешают объективно разобраться в ситуации. Мифы и правда об имбилдинге — в материале Passion.ru , гинекологов Клиники МЕДСИ и обладателя премии «Лучший секс-тренер» Екатерины Федоровой

Имбилдинг: история

В последнее время все чаще и чаще можно столкнуться с таким понятием, как имбилдинг. Это загадочное слово (imbuilding) в переводе с английского означает строительство интимных мышц. А по сути это комплекс тренажерных методик, направленных на развитие, укрепление или поддержание мышц тазового дна. Это приводит и к укреплению женского здоровья, и к легкому и наименее безболезненному протеканию физиологических родов, и к более быстрому восстановлению после родов, а также к улучшению качества интимной жизни женщины.

Хотя название имбилдинг довольно молодое и модное, но о методиках для укрепления мышц тазового дна женщинам известно с древнейших времен. Особенно популярны и развиты были эти методики в странах Древнего Востока и Индии. Там красоте женщины, а также ее интимному здоровью не только уделялось большое внимание, но и создавались специальные институты, готовящие девочек и молодых девушек к половой жизни, беременности и родам. В Японии считалось, что женщина, не владеющая искусством управления мышцами тазового дна, непрерывно теряет жизненную энергию. Гейши могли, зажав шарик мышцами лона, выстрелить им и попасть в чайную чашку на расстоянии 3-5 метров. А практики йоги, направленные на развитие интимных мышц, помогают замкнуть и упорядочить жизненную энергию в теле женщины. Элементы современного имбилдинга имеются и в восточных танцах, популярных и сегодня. Во время исполнения танца живота задействованы все мышцы брюшного пресса и малого таза. Занятие восточными танцами тренируют мышцы промежности, позволяя облегчить протекание родов и уменьшить вероятность разрывов за счет увеличения эластичности этой зоны.

На сегодняшний день все методики, накопленные тысячелетиями, объединены в одну технику — имбилдинг. Имбилдингом можно заниматься самостоятельно в домашних условиях, а также под контролем тренера по имбилдингу. Методика включает в себя комплекс занятий, направленных как на укрепление наружных мышц бедер, промежности и ягодичных мышц, а также на развитие мышц влагалища с помощью различных тренажеров. Как вы будете укреплять мышцы тазового дна решать, безусловно, вам, но ни у кого не возникает сомнений, что каждой женщине для укрепления женского здоровья необходимы эти методики.

Миф 1

«Занятия интимной гимнастикой подходят только для дам в возрасте». На самом деле в тренировке МТД (мышц тазового дна) нуждаются все женщины, особенно имеющие проблемы в интимной сфере, такие, как недержание мочи, выпадение органов малого таза, снижение тонуса мышц влагалища. Особенно эта техника подходит для рожавших женщин. Ведь после прохождения ребенка через родовые пути мышцы заметно растягиваются, происходят надрывы. А благополучная семейная жизнь подразумевает гармоничность в интимной сфере. Поэтому быстрое восстановление женщины в качестве полноценной сексуальной партнерши, дарующей и получающей наслаждение — вопрос первостепенной важности.

Миф 2

«У нерожавших женщин проблем в интимной сфере нет». Также большое заблуждение. У женщин, которые еще не рожали, тонус мышц в органах малого таза также бывает понижен. Например, из-за отсутствия постоянного качественного секса, малоподвижного образа жизни, врожденных особенностей. Такие проблемы отнюдь не редки у тех, кто еще не вступил на путь материнства. Но им значительно проще достичь улучшений в этой сфере. Часто достаточно пары месяцев упражнений, чтобы прийти в форму.

Миф 3

«Тренировка МТД не поможет при опущении органов». На самом деле, если проблема очень серьезная, то лучше обратится к медицине. В случае же, если доктор не рекомендует операции, грамотно подобранные упражнения с тренажерами помогут значительно улучшить ситуацию. Это касается и проблем с недержанием мочи. Хотя, безусловно, это потребует немалого труда.

Миф 4

Этот миф запущен малограмотными «специалистами». Хотя, безусловно, во всем нужно соблюдать меру и разумность. Вредным является повышение уровня внутрибрюшного давления, всякого рода натуга и напряжение. Если контролировать правильность выполнения упражнений, которые подберет вам тренер индивидуально, негативных последствий не будет. Врачи-гинекологи позитивно относятся к этой методике.

Миф 5

«Натренировать МТД можно без упражнений». Здесь важно отметить, что это возможно, например, если вы ведете активную и плодотворную сексуальную жизнь. Тогда действительно, мышцы приходят в тонус, улучшается кровообращение, но для коррекции заболеваний этого мало. И уж совсем не подходит вариант «качать» эти мышцы с помощью миостимуляторов. Мало кто знает, что женщинам с кистой или иной опухолью электростимуляция в принципе запрещена.

Миф 6

«Эту зарядку могут делать только «женщины с низкой социальной ответственностью». Это самый смешной миф — то же самое, что говорить о том, что заботиться о состоянии зубов должны только кондитеры. В человеке все должно быть здорово и гармонично. И интимная сфера не исключение. Ведь от нее в нашей жизни зависит не только хорошее настроение. Так почему же мы стыдливо умалчиваем об этой сфере женского здоровья?

Миф 7

«Это поможет сводить всех мужчин с ума, убережет от развода, муж никогда не будет и изменять» и далее по списку. Конечно, такие занятия позитивно сказываются на качестве интимной жизни семьи. Но давайте смотреть правде в глаза: если вы при этом изводите мужа скандалами, сценами и упреками, дома царит беспорядок, он может легко уйти и от «богини секса». Но при этом если в семье все хорошо, царят мир и взаимопонимание, ваши занятия помогут добавить в сексуальную жизнь приятных моментов. А это действительно укрепляет отношения.