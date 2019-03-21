Диетологи определили лучшую кашу для гипертоников

Американские диетологи узнали, какая каша больше всех полезна для людей, страдающих гипертонией. Об этом сообщило РИА ФАН.

К эксперименту присоединились добровольцы, страдающие гипертонией. На определенное время специалисты включили в их суточный рацион 120 граммов овсяной каши. Через полтора месяца 75% участников заметили снижение давления до нормы и стабилизацию состояния.

Также благодаря каше добровольцы сбросили лишний вес. Вместо бутербродов они начали есть на завтрак овсянку, поэтому теряли вес.

Гипертоникам также рекомендуют зеленые листовые овощи: шпинат, мангольд, рукколу, капусту и разные сорта салатов. Не стоит забывать про блюда из свеклы, тыквы и кабачков, чечевицу и фасоль. Полезны еще свекольный и гранатовый соки, но пить их нужно в небольших количествах, сообщил сайт «Утро.ру».