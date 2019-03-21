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Диетологи определили лучшую кашу для гипертоников 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Американские диетологи узнали, какая каша больше всех полезна для людей, страдающих гипертонией. Об этом сообщило РИА ФАН.
К эксперименту присоединились добровольцы, страдающие гипертонией. На определенное время специалисты включили в их суточный рацион 120 граммов овсяной каши. Через полтора месяца 75% участников заметили снижение давления до нормы и стабилизацию состояния.
Также благодаря каше добровольцы сбросили лишний вес. Вместо бутербродов они начали есть на завтрак овсянку, поэтому теряли вес.
Гипертоникам также рекомендуют зеленые листовые овощи: шпинат, мангольд, рукколу, капусту и разные сорта салатов. Не стоит забывать про блюда из свеклы, тыквы и кабачков, чечевицу и фасоль. Полезны еще свекольный и гранатовый соки, но пить их нужно в небольших количествах, сообщил сайт «Утро.ру».
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