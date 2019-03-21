5 натуральных средств против целлюлита

Целлюлит является настоящим кошмаром для каждой девушки, которая любит свое тело. Он появляется в области бедер и таза, а также на животе. Многие женщины потратили целое состояние, чтобы избавиться от целлюлита, но обычно такие попытки приводят к провалу. Нет ни одного косметического средства и косметологической процедуры со стопроцентной эффективностью.

В это сложно поверить, но лучшие методики против целлюлита не требуют больших финансовых затрат.

Массаж проблемных зон

Массаж области, покрытой целлюлитом, улучшает циркуляцию крови и стимулирует отток лимфы. Для усиления эффекта от массажа используют эфирные масла миндаля, розмарина, фенхеля, кипариса и можжевельника. Масла с сильно концентрированным запахом не используют в чистом виде, пара капель эфирного масла добавляется в лосьон для тела.

Высокую эффективность против целлюлита обеспечивает мягкая массажная щетка, она используется для отшелушивания кожи в проблемных зонах перед купанием. Массаж сухой щеткой следует проводить не реже, чем 2-3 раза в неделю. Мягкие круговые движения щеткой способствуют нормализации лимфотока и делают кожу более мягкой.

Регулярные занятия спортом

Физическая активность не только сжигает жировые отложения, но и помогает избавиться от целлюлита. Сосредоточьтесь на упражнениях, действие которых направлено на проблемные обрасти — бедра, ягодицы и живот. При снижении количества жировых отложений целлюлит становится менее выраженным, поэтому спортом нужно заниматься регулярно. Выберите тот спорт, который придется вам по душе и заставит вас попотеть — бег, езда на велосипеде, плавание, танцы или любой другой.

Не забывайте пить много воды, при обезвоживании целлюлит становится более заметным.

Кокосовое масло

Это масло нужно использовать не только для массажа, но и для обертываний, компрессов и других процедур. Кокосовое масло обладает противовоспалительными свойствами, оно проникает глубоко в кожу и делает ее более гладкой. При использовании масла кокоса для ежедневного массажа в него можно добавить несколько капель эфирного масла, от этого эффект от процедуры усилится.

Гинко билоба

Целебные свойства гинко билоба полезны для всего тела, в том числе и для кожи. Косметические средства на основе гинко билоба улучшают циркуляцию крови, ускоряют обменные процессы, способствуют сжиганию подкожного жира, снижают проявления целлюлита. Самой высокой эффективностью обладает выдержанный экстракт гинко билоба, в нем предельно высокая концентрация питательных веществ.

Употребление здоровых жиров

Питание и состояние кожи взаимосвязаны между собой, и женщины это знают. Но при обнаружении целлюлита они часто садятся на обезжиренную диету, тем самым допуская грубейшую ошибку. Для того, чтобы избавиться от целлюлита, нельзя ограничивать себя в потреблении здоровых жиров, особенно продуктов с кислотами омега-3. Самые полезные ненасыщенные жиры содержатся в льняном семени, рыбьем жире, орехах. При употреблении продуктов с омега-3 регенерация тканей, в том числе и кожи, ускоряется.