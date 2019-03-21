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Женщина родила ребенка с эмбрионом внутри 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Колумбии врачи извлекли эмбрион из живота новорожденного ребенка. Об этом сообщает местная газета La Crónica del Quindío.
33-летняя Моника Вега (Monica Vega) из колумбийского города Барранкилья прошла на девятом месяце беременности (35 неделя) плановый осмотр, в ходе которого медики заметили подозрительную деформацию тела ребенка. Оказалось, в животе младенца находился внутриутробный плод.
22 февраля, на 37 неделе беременности, женщина родила дочь по имени Итзамара (Itzamara) при помощи кесарева сечения, пишет Daily Mail. Новорожденной своевременно провели операцию и извлекли из ее живота 45-миллиметровый эмбрион весом 14 граммов. К тому моменту у близнеца сформировались руки и ноги, но отсутствовали сердце и мозг.
Доктора утверждают, что этот случай стал уникальным за всю историю их практики. Как правило, о состоянии ребенка становится известно только после его рождения, однако медикам удалось установить отклонение во время самой беременности.
Спустя месяц состояние здоровья Итзамары пришло в норму. Теперь ее жизни ничего не угрожает.
Утробный плод в плоде — редчайшая аномалия, встречающаяся в среднем у одной роженицы из полумиллиона. Согласно одной из гипотез, эмбрион в эмбрионе — это близнец-паразит, случайно попавший в организм близнеца-хозяина и неспособный выжить самостоятельно.
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