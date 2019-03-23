10 причин заниматься танцами на пилоне

Еще совсем недавно танцы на пилоне ассоциировались исключительно со стриптизом, теперь они стали самостоятельным направлением. Танцы на пилоне — это не только мейнстрим, но и весьма успешный способ тренировки для поддержания формы. Это десять причин отбросить предрассудки и сделать танцы на пилоне своим фитнесом.

Это веселый и чувственный фитнес

Танец на пилоне — это очень увлекательная и чувственная разновидность танца. Тренировки затягивают, они проходят весело, и каждая из них приносит не только превосходную физическую форму, но и уверенность в себе.

Тренировки сжигают много калорий

Большинство тренировок для сжигания калорий проходят монотонно и однообразно. К танцам на пилоне это не относится, они включают в себя изометрические и сердечно-сосудистые упражнения, задействуют все мышцы и отбирают много энергии. Учиться танцам на пилоне намного веселее, чем бежать на дорожке или крутить педали велосипеда.

Тело становится гибким

Это одно из главных преимуществ танцев на пилоне, они делают тело более гибким. Если занятия йогой и стретчингом кажутся тебе слишком скучными, то танцы на пилоне станут отличной альтернативой.

Мышцы и соединительные ткани будут растягиваться постепенно, риск травмы сведен к минимуму.

Постоянная мотивация

Одно из самых крупных препятствий на пути к хорошей форме — это скука. Если тебе скучно, ты не будешь тренироваться интенсивно, возможно, вовсе забросишь занятия. Танцы на пилоне не позволят тебе заскучать, мотивация к ним не иссякает.

Повышение уверенности в себе

Многие люди страдают от низкой самооценки и недостатка уверенности в себе. Данную проблему можно решить в кабинете психолога или классе для танцев на пилоне. С каждым занятием твое тело будет становиться более привлекательным и способным, это вселяет уверенность.

Усиление кровотока

Во время танцев на пилоне задействованы практически все мышцы в теле, пульс становится выше, как при хорошей аэробной тренировке. Кровь начинает бежать быстрее, все клетки организма получают больше питания.

Облегчение беременности и родов

Танцы на пилоне укрепляют мышцы тазового дна, заднюю часть бедер, от этого при беременности женщины меньше страдают от боли в спине. Также укрепятся мышцы живота, это способствует более легким и безболезненным родам.

Укрепление костей и суставов

В отличие от бега и других разновидностей танцев, тренировка на пилоне не дает высокого напряжения на суставы, напротив, она делает их сильнее. Это преимущество особо ценно для женщин старшего возраста, которым необходимо укреплять кости и суставы в качестве профилактики остеопороза.

Укрепление рук и ног

Танцы на пилоне быстро приводят в тонус мышцы рук и ног, руки становятся более сильными. По мере появления опыта ты сможешь выполнять сложные элементы, удерживая пилон только руками или только ногами. Упругие сильные мышцы рук и ног будут обеспечены.

Развитие чувства баланса

Танцы на пилоне учат управлять своим телом, даже самый неуклюжий человек сможет развить чувство баланса. Полученные на тренировках навыки делают более элегантными движения в повседневной жизни, появляется грация.