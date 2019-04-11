Признаки того, что пора что-то менять в жизни

Если тебя пырнули ножом в тюрьме или поймали, пока ты поднимал закладку, то это очевидные признаки, что что-то идет не так, и ты, скорее всего, уже осознал, что в свое время ты свернул не туда. Но бывают и другие, менее очевидные признаки. И если у тебя есть хотя бы один из них — нужно тщательнее к ним присмотреться и попытаться взять себя в руки и что-то поменять.

Ты живешь воспоминаниями

Хуже, чем жить возле кладбища, — это жить воспоминаниями. Сам посуди: пользы от этого практически нет. Конечно, никто не говорит о том, что нельзя учитывать свой прошлый опыт и ошибки. Это делать можно — можно и нужно, чтобы учесть всё в будущем и стать умнее. Понятно, что ты здорово съездил в Турцию, живота раньше не было и все такое, но если ты будешь сидеть целыми днями и тешить себя воспоминаниями о том, как раньше было здорово, — твое настоящее (и тем более будущее) лучше не станет. Чтобы будущее было неплохим, а может, даже отличным, ты должен пользоваться своими возможностями, которые у тебя есть сейчас, в настоящем. Поэтому не жди понедельника — начинай вкладывать в себя прямо сейчас.

У тебя постоянное чувство дежавю

Так ты же сам себя настраиваешь на то, что живешь скучной жизнью, и тебе кажется, что это уже было. Действительно, почему бы этому не быть, если у тебя каждый день похож на предыдущий? Если ты и полгода назад вставал в 6 утра, потом в 7 утра шел за кофе, в 8 ты на работе, и так каждый день, то это не дежавю, это жизнь у тебя дерьмо. Еще есть теория о том, что если ты испытываешь постоянное чувство дежавю, то это прошлая жизнь тебе пытается что-то передать. Скорее всего, это что-то — не что иное, как «давай не будем проживать еще одну такую унылую и скучную жизнь, а попробуем что-то изменить в этот раз». Лучше объяснения и не найти!

У тебя есть необоснованные страхи

Первое, на что нужно обратить внимание, — твое самочувствие и состояние твоего организма. Сходи к доктору, проверься; может быть, даже к урологу (не, ну мало ли). Бывает еще неврология, когда вроде бы все в порядке, но ты засыпаешь — и тут же просыпаешься в панике. Это всё из-за бесконечного стресса, который тебе не дает даже уснуть. И если со здоровьем всё в порядке, то придется немножко углубиться в себя и выяснить, с чем может быть связан твой чрезмерный стресс — с семейным положением, работой или хобби. По факту эти вещи являются пустяками, ведь если ты не можешь улучшить свою жизнь действиями, то нет никакого смысла сидеть и рефлексировать на эту тему. Как воспитать себя сильной личностью

Постоянно что-то где-то болит

Вот здесь повнимательнее. Если у тебя болит нога, а в тебя вчера стреляли — всё логично, иди к доктору. Но если у тебя сперва болит голова, потом — горло, живот, нога, рука, печень, локти без явных на то причин, у тебя один доктор — психиатр. И прежде чем к нему идти, воспользуйся классическим набором правил по лечению в 21 веке: поменьше гаджетов, переживаний, нездоровой пищи и алкоголя — скорее всего, твой недуг пройдет сам по себе. Бывает еще такое, что у тебя может что-то болеть, и как только ты сходишь к соответствующими врачу — оно перестает. Тебе нужно поменьше свободного времени, чтобы об этом думать и накручивать себя. Поверь, если ты будешь грузить уголь целыми днями, вот там у тебя будет чувствоваться боль в мышцах. А то, что у тебя колит в боку, ты забудешь в первый же день.

Тебе кажется, что ты живешь жизнью чужого человека

И занимаешь тело другого человека. Если это так, то это уже клиника — нужна помощь специалиста, который вправит мозги и расставит все по своим местам. Но есть люди с необъективно завышенной самооценкой, которые продают арбузы, читают по слогам и, когда видят проезжающую мимо машину, в своих розовых очках почему-то убеждены в том, что они находятся не на своем месте. Но реальность такова, что каждый человек находится на своем месте — он к нему шел. Осознанно или неосознанно — неважно, но он сам туда шел. Сюда не подходят случаи, когда было применено насилие, и ты теперь ездишь по саунам по ночам. Но и это спорно, ведь туда попадают люди не таким образом, что они шли с одного факультета в своем университете на другой и, пока переходили дорогу, случайно вместо ректората зашли в сауну. Поэтому, как бы грустно это ни звучало, большинство людей в своих ошибках виноваты сами и пожинают плоды своих прошлых решений и заслуг. И именно поэтому за свою жизнь нужно отвечать самому, а не перекладывать ответственность на левые обстоятельства или людей. Как воспитать себя сильной личностью