5 способов почувствовать себя сексуальнее, если только начала тренироваться

Если у тебя красивая фигура, получать удовольствие от тренировок просто, так как с каждым занятием ты становишься более подтянутой. Но если отражение в зеркале далеко от воображаемого совершенства или ты еще ни разу не ходила в спортзал, то можешь быстро потерять мотивацию. Вместе с брендом спортивной одежды XEXYMIX RUSSIA мы хотим поддержать тебя в твоих начинаниях и показать, что тренировки — это не испытание для твоей самооценки, а эффективный способ научиться принимать и любить свое тело. Ниже мы расскажем, как этого можно добиться, если пока не чувствуешь себя уверенной и сексуальной.

1. Составь список своих достоинств

Помни, что правильный настрой — уже половина успеха. Посмотри на свое тело не только как критик, но ещё и как свой лучший друг и любовник. Возьми лист бумаги, раздели на 2 части и не поленись потратить полчаса на выполнение небольшого задания. В левую колонку выпиши все, что тебе в себе нравится, в правой — составь список того, что хотела бы изменить с помощью тренировок. Так тебе будет легче составить подробный план действий, определить конкретную цель и смело двигаться в ее направлении. Главное правило: достоинств должно быть больше, чем недостатков.

2. Ищи интересные упражнения, а не сексуальные картинки

Чтобы не сбить настрой, не стоит искать мотивацию, разглядывая фотографии подтянутых моделей, и думать, что такая фигура тебе светит только в параллельной Вселенной. Лучше держать в голове образ, которого хочешь достичь, и сфокусироваться на упражнениях, что тебе в этом помогут. Выбирай комбинации, кажущиеся более интересными. Можно сделать акцент на тех, которые помогут проработать все мышцы тела одновременно. К примеру, сначала сделать планку, а потом перейти к приседаниям с выпрыгиванием, бегу на месте или облегченным вариациям берпи. И не забудь под конец занятия оставить время на растяжку, а после полюбоваться собой и похвалить за проделанную работу!

3. Подбери сексуальную одежду

То, как ты выглядишь во время тренировки — позволит тебе быть эмоционально готовой к трудностям и чувствовать себя лучше уже на первых этапах. Подбирая одежду для тренировок, ориентируйся не только на качество материалов, но и на созвучность стиля с твоим внутренним настроем. Ты можешь выбрать короткий топ и леггинсы цвета сочного персика или совместить кофточку с открытой спиной и короткие шорты с оборками на бедрах — красивая одежда способна поднять настроение и напомнить о том, что ты — женщина, а значит, сексуальная энергия есть в тебе по праву рождения, нужно лишь дать ей раскрыться. Чем больше ты будешь довольна тем, как выглядишь во время тренировки, тем увереннее будут твои занятия.

На сайте бренда XEXYMIX RUSSIA можно найти стильную и яркую фитнес-одежду, которая поможет ощутить себя уверенно и привлекательно, даже если ты только недавно начала тренироваться и еще не совсем довольна своим телом. Она создавалась на основе рекомендаций инструкторов йоги и пилатеса, поэтому не только удобна, но и выгодно подчеркивает естественную красоту женского тела, а также дает большую нагрузку для работы мышц пресса, бедер и ягодиц. Топы, шорты и леггинсы сделаны из достаточно эластичного материала, который позволяет свободно двигаться, не сдавливая и не натирая кожу. Преимущество бренда в том, что он сочетает в себе практичность спортивной и комфорт повседневной одежды, поэтому ее можно использовать для прогулок на свежем воздухе. К слову, в каталоге ты также найдешь футболки, жакеты и толстовки для зимних тренировок и активного образа жизни.

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4. Ставь на фон эмпауэрмент-плейлист

Правильно подобранные композиции, чей ритм соответствует интенсивности нагрузки, послужат тебе своеобразной мотивацией, помогут сфокусироваться на упражнениях, почувствовать работу мышц и поднять настроение. Например, для йоги лучше подбирать медленные композиции в этно-стиле, а для фитнеса или силовых тренировок — ритмичную и бодрящую музыку, такую как хип-хоп, дабстеп или хэви-метал. Послушай наш вдохновляющий эмпауэрмент-плейлист, выбери то, что подходит тебе по вкусу.

5. Отслеживай результаты

Оценивать результативность тренировок по изменению веса — не совсем корректно. Прибавка в весе может объясняться активным ростом мышц или скоплением в организме лишней жидкости, поэтому не спеши расстраиваться. Вместо этого делай фотографии под разным ракурсом после каждой тренировки, наблюдай за собой во время них, смотри, как работают твои мышцы, и регулярно фиксируй изменения. Со временем ты увидишь, что тело начало меняться, что поможет тебе продолжать тренировки и чувствовать, что ты на правильном пути к сексуальному и здоровому телу.