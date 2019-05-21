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Оксана Пушкина раскрыла секрет счастливого гражданского брака 

Вечерняя Москва + ещё 1 21 мая 2019
Фото: Вечерняя Москва
Молодых россиян раскритиковали за необдуманное заключение брачных союзов. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что молодожены не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее торжество. Вместе с тем, в России многие люди не спешат идти в ЗАГС, предпочитая гражданский брак, так принято называть сожительство, хотя официально гражданским браком считается регистрация в ЗАГСе. Есть ли гарантии у тех, кто не хочет официально оформлять отношения?
начинаются проблемы — нет совместно нажитого имущества.
Она отметила, что у каждого есть «защищенные выходы у каждого», просто надо быть грамотно подготовленным.
— Папочка — ваша защита. Вы разошлись, вам так обидно, что предъявить нечего, а копили. Но и в этом случае вы можете отвоевать свое даже в такой форме брака. На десять свадеб — шесть разводов, молодежь не идет в брак. Как это менять — это другой вопрос, — отметила парламентарий.
По ее словам, ребенок защищен в такой форме брака. Если отец признает ребенка, дает право вписать в свидетельство о рождении, после расставания — оплата алиментов предусмотрена.
— Лицемерие в том, что сегодня, живя в этом формате, вы можете цивилизованно расстаться. Особенно это женщина должна понимать и принимать без претензий. Мы должны понимать, что явление существует и закрывать глаза нельзя, — отметила Пушкина, добавив, что общественное мнение делится пополам касательно этого явления — мы на стыке двух эпох.
Депутат отметила, что каждый закон начинается с формулировок, и только вместе с общественниками можно будет внести понятие гражданского брака в российское законодательство.
Адвокат Тимур Маршани считает, что при расставании ущемленными себя чувствуют оба партнера:
— В гражданском браке есть процедура установления отцовства, все это создает возможность отстаивать права ребенка, наследственные, имущественные права. Разговоры о папках — это в корне неверно. Как вы себе представляете, что мужчина берет на себя ответственность и ведет разные папки? Сейчас удобно не жить в браке, равные права есть у тех, кто живет гражданском браке. Само понятие гражданского брака в законодательстве не предусмотрено. Пушкина забыла сказать, что у нас подавляющее число депутатов родом из Советского союза и патриархального общества.
Маршани согласился с Пушкиной, что в России много гражданских браков, добавив, что не соблюдаются имущественные требования.
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Здоровье , Любовь , Оксана Пушкина , Роза Сябитова , Тамара Плетнева , Госдума
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