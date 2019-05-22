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6 признаков женского алкоголизма: проверьте себя 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: Рамблер
Женский алкоголизм развивается быстрее мужского в силу особенностей физиологии. Даже небольшие, но регулярные дозы алкоголя порой приводят к суровой зависимости от этанола. Так называемые "винишко-тян" (тян в значении "девушка") любят выпить по вечерам вина для расслабления после рабочего дня. Однако, по мнению наркологов, "винишко" не следует пить чаще, чем раз в пять дней: столько времени требуется организму, чтобы оправиться от предыдущей дозы. Мы собрали 6 главных признаков женского алкоголизма. Волноваться надо начинать после появления любого из них.
Больше 300 грамм вина в неделю
Для женщины такие регулярные дозы алкоголя — верный путь к алкоголизму. Если вы пьете таким образом на протяжении нескольких месяцев или больше, попробуйте остановиться и не пить месяц. Проверьте, сможете ли выдержать без алкоголя столько времени.
Родные и друзья волнуются
Если дошло до этого, вы на пути к алкоголизму. Друзья и родные, к сожалению, обычно правы.
Провалы в памяти
Провалы в памяти после пьянки — классическая примета алкоголика, если такое случалось больше одного раза в далекой юности, когда вы еще не знали "свою дозу".
Врете родным и друзьям
Если приходится занижать количество выпитого или скрывать факт выпивки, то вы — алкоголик. Постоянное вранье и обман — типичный "модус операнди" горького пьяницы.
Выпивка с похмелья
В последний месяц вам приходилось пить алкоголь утром, чтобы снять похмельный синдром? Очень жаль.
Безуспешно пытались бросить
Вы давали себе обещание не пить хотя бы неделю, но не продержались и пары дней. Было такое? Это очень, очень печальный признак. Срочно к врачу-наркологу!
Женский форум6
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