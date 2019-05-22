6 признаков женского алкоголизма: проверьте себя

Женский алкоголизм развивается быстрее мужского в силу особенностей физиологии. Даже небольшие, но регулярные дозы алкоголя порой приводят к суровой зависимости от этанола. Так называемые "винишко-тян" (тян в значении "девушка") любят выпить по вечерам вина для расслабления после рабочего дня. Однако, по мнению наркологов, "винишко" не следует пить чаще, чем раз в пять дней: столько времени требуется организму, чтобы оправиться от предыдущей дозы. Мы собрали 6 главных признаков женского алкоголизма. Волноваться надо начинать после появления любого из них.

Больше 300 грамм вина в неделю

Для женщины такие регулярные дозы алкоголя — верный путь к алкоголизму. Если вы пьете таким образом на протяжении нескольких месяцев или больше, попробуйте остановиться и не пить месяц. Проверьте, сможете ли выдержать без алкоголя столько времени.

Родные и друзья волнуются

Если дошло до этого, вы на пути к алкоголизму. Друзья и родные, к сожалению, обычно правы.

Провалы в памяти

Провалы в памяти после пьянки — классическая примета алкоголика, если такое случалось больше одного раза в далекой юности, когда вы еще не знали "свою дозу".

Врете родным и друзьям

Если приходится занижать количество выпитого или скрывать факт выпивки, то вы — алкоголик. Постоянное вранье и обман — типичный "модус операнди" горького пьяницы.

Выпивка с похмелья

В последний месяц вам приходилось пить алкоголь утром, чтобы снять похмельный синдром? Очень жаль.

Безуспешно пытались бросить