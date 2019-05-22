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Какие заболевания провоцирует несчастливый брак у женщин 

Вечерняя Москва 22 мая 2019
Фото: Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"
Несчастливый брак опасен особенно для мужчин. И может привести к инсульту. К такому выводу пришли израильские ученые из Тель-Авивского университета по итогам 34-летних наблюдений за 10 тысячами добровольцев. В результате исследования было установлено, что риск нарушений мозгового кровообращения у живущих в несчастливом браке мужчин на 64 процентов выше, чем у тех, кто удовлетворен семейной жизнью. «Вечерняя Москва» решила узнать у экспертов, как неудачное замужество отражается на здоровье женщин.
Врач-психиатр Александр Федорович отмечает, что жизнь в несчастном браке — это постоянные стрессы, которые оказывают негативное влияние на нервную и эндокринную системы человека.
— Стрессы провоцируют хронические соматические заболевания и становятся причиной возникновения новых недугов, — рассказал Федорович корреспонденту «Вечерней Москвы». — И наиболее распространенные — это эрозия желудка, язвенная болезнь и гипертония. Для женщин стрессы опасны гормональным сбоем, то есть разрушением фолликулостимулирующего гормона, в результате чего нарушается менструальный цикл и развивается полифолликулез яичников.
По словам психотерапевта Ирины Поташовой, неудовлетворенность семейной жизнью может вызывать у женщин и такое психосоматическое заболевание, как эзофагоспазм — спазм пищевода.
— Из-за постоянного нервного напряжения человек не может физически глотать пищу и просто перестает есть, — прокомментировала «Вечерней Мрскве» психолог. — Во времена СССР такой диагноз ставился в институте гастроэнтерологии не более двух-трех раз в год, а сейчас эту болезнь диагностируют в России у десятков людей в месяц.
Кроме того, на фоне стресса у женщины может развиться миома матки.
— В психологии есть мнение, что опухоли могут возникать от непрощенных обид, злости на близкого человека. Подтверждение тому можно найти в ряде специализированных изданий, — объяснила Ирина Поташова.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщила о том, что Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, упрекнула молодых россиян в необдуманном заключении браков.
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