Какие заболевания провоцирует несчастливый брак у женщин

Несчастливый брак опасен особенно для мужчин. И может привести к инсульту. К такому выводу пришли израильские ученые из Тель-Авивского университета по итогам 34-летних наблюдений за 10 тысячами добровольцев. В результате исследования было установлено, что риск нарушений мозгового кровообращения у живущих в несчастливом браке мужчин на 64 процентов выше, чем у тех, кто удовлетворен семейной жизнью. «Вечерняя Москва» решила узнать у экспертов, как неудачное замужество отражается на здоровье женщин.

Врач-психиатр Александр Федорович отмечает, что жизнь в несчастном браке — это постоянные стрессы, которые оказывают негативное влияние на нервную и эндокринную системы человека.

— Стрессы провоцируют хронические соматические заболевания и становятся причиной возникновения новых недугов, — рассказал Федорович корреспонденту «Вечерней Москвы». — И наиболее распространенные — это эрозия желудка, язвенная болезнь и гипертония. Для женщин стрессы опасны гормональным сбоем, то есть разрушением фолликулостимулирующего гормона, в результате чего нарушается менструальный цикл и развивается полифолликулез яичников.

По словам психотерапевта Ирины Поташовой, неудовлетворенность семейной жизнью может вызывать у женщин и такое психосоматическое заболевание, как эзофагоспазм — спазм пищевода.

— Из-за постоянного нервного напряжения человек не может физически глотать пищу и просто перестает есть, — прокомментировала «Вечерней Мрскве» психолог. — Во времена СССР такой диагноз ставился в институте гастроэнтерологии не более двух-трех раз в год, а сейчас эту болезнь диагностируют в России у десятков людей в месяц.

Кроме того, на фоне стресса у женщины может развиться миома матки.

— В психологии есть мнение, что опухоли могут возникать от непрощенных обид, злости на близкого человека. Подтверждение тому можно найти в ряде специализированных изданий, — объяснила Ирина Поташова.