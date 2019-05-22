Отмена противозачаточных: какие могут быть последствия для организма

Противозачаточные настолько прочно вошли в обыденную жизнь женщин, что давно стали ее неотъемлемой частью. Существует несколько методов предотвращения беременности: биологический, барьерный, хирургический, гормональный. Биологический и барьерный медики признали давно устаревшими. Хирургический применяется только в особых случаях. А вот гормональный является самым современным и наиболее распространенным во всем мире. По статистике, чаще всего дамы пользуются оральными контрацептивами (ОК), по-простому — таблетками.

Начав употреблять ОК, женщина, если не возникает никаких побочных эффектов, «подсаживается» на препарат на многие годы. Как поясняет врач-гинеколог клинического госпиталя на Яузе Надежда Глухова, правильно подобранный контрацептив позволяет избежать любых негативных последствий, о которых так часто рассказывают женщины. Часто нарушение гормонального баланса, быстро растущий вес, кожные высыпания, тошнота и рвота возникают, если дама сама, без консультации врача, решила назначить себе тот или иной препарат. В остальных случаях все происходит без каких-либо последствий. Но, предостерегает доктор, каким бы идеальным ни оказался для вас препарат, раз в год необходимо обязательно посещать гинеколога и вместе с ним принимать решение о дальнейшем использовании таблеток или их отмене.

Так должно быть в идеале. Но в жизни правильно подобранный препарат безотказно служит и год, и два, и пять… Однако приходит время, когда, по тем или иным причинам, ОК приходится отменять. Например, супруги решили родить еще одного младенца, или у женщины на фоне длительного приема контрацептивов полностью прекращается менструация. В таких случаях отказ от противозачаточных неизбежен. И тут перед дамой встает психологическая проблема: она уже не представляет себе, как жить без препарата, а главное, ее пугают последствия отмены.

И это не случайно, считает доктор медицинских наук врач-гинеколог Наталья Тапильская. По ее словам, самыми частыми последствиями отмены ОК, возникающих у пациенток, являются нарушение цикла месячных или полное их отсутствие, обильные кровотечения, боли. Также могут появляться прыщи, выпадать волосы, измениться уровень сахара в крови, возникнуть гипотериоз, бесплодие, нарушение гормонального баланса. Правда, у большинства женщин он восстанавливается уже через три месяца после прекращения приема контрацептивов, но иногда нужно специальное лечение, чтобы гормональный фон пришел в норму.

Отеки — еще одно неблагоприятное последствие отмены ОК. Связано это также с нарушением гормонального баланса. Некоторые виды противозачаточных таблеток содержат прогестин — мочегонное средство. Как только прием препарата прекращается, жидкость начинает накапливаться в организме. Это проходит само собой после устранения гормональных сбоев. Излишняя раздражительность, капризы, перепады настроения также нередко сопровождают женщину, отказавшуюся от ОК.

Наталья Тапильская сравнивает состояние женщины, бросившей употреблять контрацептивы после длительного приема, с наркотической ломкой. Особенно это касается тех дам, которые изначально не отличались хорошим здоровьем и достаточно высоким уровнем фертильности. В этом случае подавление функций гипоталамуса, гипофиза и в целом репродуктивной системы наносит организму большой вред, последствия которого иногда устраняются годами.

Киевский гинеколог Алексей Власевич рекомендует прекращать прием ОК под наблюдением специалиста. Во-первых, уверяет доктор, ни в коем случае нельзя прерывать употребление контрацептива посредине цикла приема, необходимо обязательно допить упаковку таблеток. Во-вторых, следует запастись БАДами, травами, препаратами на растительной основе, рекомендуемыми врачом, которые помогут мягкому, постепенному и безболезненному восстановлению организма. В третьих, совсем нелишними будут витамины, в первую очередь, в виде фруктов и овощей. И обязательно диета, так как располнеть женщина может не только, сидя на гормональных препаратах, но и отказавшись от них. В период восстановления гормонального фона диета является необходимостью.

— И конечно, настрой самой женщины. Больше гулять, дышать свежим воздухом, заниматься физическими упражнениями хотя бы по минимуму. В крайнем случае, принимать успокоительные препараты, но только после консультации со своим доктором, — говорит Алексей Власевич.