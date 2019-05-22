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В Роспотребнадзоре запрет раздельных купальников назвали допустимым 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор допустил запрет раздельных купальников в бассейне. Администрация любого бассейна может устанавливать свои правила посещения заведения, в том числе и запрещать вход женщинам в раздельных купальников.
Напомним, на днях скандал разгорелся в Набережных Челнах. В одном из бассейнов города женщину не пустили, аргументируя тем, что администрация запрещает вход на территорию плавательного бассейна женщинам в раздельных купальниках. Чтобы заниматься, обязательно нужно иметь на себе слитный костюм. Исключение составляют беременные женщины на поздних сроках.
Героиня истории была удивлена и возмущена таким ответом, но в бассейне ответили, что такой запрет действует потому, что они являются спортшколой и могут устанавливать определенные правила посещения. Данное ограничение было проработано и согласовано с Роспотребнадзором, так что женщинам, занимающихся в бассейнах, нужно внимательно вчитываться в правила посещения.
Женский форум1
Здоровье , Роспотребнадзор
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