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8 продуктов, вызывающих 90% аллергических реакций 

Harper’s Bazaar 22 мая 2019
Фото: pixabay
Какие же именно продукты чаще всего вызывают аллергию
Существует 8 основных аллергенов: это молоко, яйца, рыба, ракообразные, орехи, арахис, пшеница и соевые бобы. Единственный способ выявить аллерген — тестирование.
Анализа крови и биопсии чаще всего бывает достаточно для диагностики непереносимости того или иного продукта. Если ваши близкие родственники — "счастливые обладатели" пищевой аллергии, то это звоночек, чтобы не только пройти плановое обследование, но и протестировать своих детей. И, конечно, прислушивайтесь к своему организму, не закрывайте глаза на симптомы!
Если после приема пищи вы испытываете недомогание, будь то покраснение кожи, сыпь, ощущение покалывания или зуда во рту, на лице, отек губ, проблемы с желудком, кашель, головокружение, отек горла, затрудненное дыхание или даже потеря сознания, то избавьте себя от догадок и переживаний и обратитесь к специалисту.

Аллергия может появиться через какое-то время

Основные причины, увеличивающие риск ее возникновения, — это чрезмерное использование антибиотиков и низкое потребление клетчатки. Поэтому так важно питаться разнообразно: не забывайте включать в свой рацион кунжут, цельнозерновую муку, миндаль, инжир, зеленый горошек и многие другие продукты, богатые клетчаткой.

Важно знать!

Если у вас нет непереносимости аллергенных продуктов, то не стоит их избегать. Ведь молоко — источник кальция, яйца и соя — белка, рыба — полезных жиров, а арахис и орехи — множества витаминов группы B, D, E. И, конечно, не следуйте слепо новомодным диетам, исключающим из рациона лактозу, глютен или бобовые, без рекомендации врача — опирайтесь на ощущения в теле.
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