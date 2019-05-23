Пищевые привычки, переизбыток солнца и другие причины появления прыщей после 30 лет

Прыщи в основном досаждают женщинам (да и мужчинам тоже) в переходном возрасте. И к 20 годам в большинстве случаев эти проблемы остаются позади. Однако, увы, некоторые идут с акне рука об руку вплоть до первых морщин, так и не узнав, что такое полностью чистая кожа. А другие только лишь после 30 вообще сталкиваются с проблемой высыпаний на лице.

О 5 основных причинах, вызывающих акне после 30, Passion.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии НГМУ Татьяна Решетникова

1. Гормоны

Основная причина акне как в подростковом возрасте, так и после — дисбаланс гормонов, в первую очередь — половых гормонов. Причем, вопреки стереотипам, эта проблема актуальна для женщин после 30 не меньше, чем для тинейджеров. Есть даже такое понятие как «акне взрослых женщин». В отличие от подростковых прыщей, которые располагаются чаще всего в Т-зоне, после 25-30 они могут локализоваться преимущественно в V-зоне: от подбородка вверх по бокам щек. В основном это крупные красные болезненные образования — папулы. После их исчезновения остаются довольно глубокие рубцы. Высыпаний становится больше перед месячными и чуть меньше — сразу после них. Но полностью они не исчезают.

В этом случае причину стоит искать именно в гормонах. Варианта как правило два: либо у вас изменился гормональный фон, либо ответ на него. Во втором случае уровень гормонов может быть в норме, но организм реагирует на нормальное количество как на повышенное.

Лечение в таких случаях рекомендуют сочетанное: то есть одновременно в нескольких направлениях — и медикаментозная терапия, и правильные средства ухода. Во-первых, вам потребуется консультация гинеколога-эндокринолога, чтобы выяснить причину и в случае необходимости подобрать гормональную терапию. Также нужна будет консультация дерматолога, который порекомендует местное лечение, в том числе специальные мази для снижения гормонального ответа, если такие потребуются в вашем случае.

2. Пищевые пристрастия

Обилие жирной и сладкой пищи может спровоцировать появление прыщей, если вы склонны к ним. Склонность — механизмы реагирования сальных желез — в основном передается по наследству. И если вы с подросткового возраста заметили, что после неумеренного поедания шоколада вы получаете «наглядный результат» в виде высыпаний на лице, то вряд ли с возрастом что-то значительно изменится. Да, вам всегда придется следить за тем, чтобы соблюдать меру, ограничивать количество «вредной» пищи. С одной стороны, это безусловно печалит. Но с другой, получается, что ваша кожа помогает обезопасить весь организм от негативного влияния некачественных продуктов.

Также на кожу некоторых (не всех) людей значительное влияние оказывает употребление молока. И порой полный отказ от него приносит долгожданное очищение кожи. Зависят ли ваши высыпания от молока, лучше посоветоваться с врачом. Можно также провести эксперимент и отказаться от молока хотя бы на 2-3 недели, не меняя других условий, чтобы отследить, повлияет ли это ограничение рациона на вашу кожу.

Нередко негативное влияние на кожу оказывают популярные среди любителей спорта протеиновые продукты: протеиновые коктейли, батончики и т.д. Не стоит поддаваться уверениям рекламы в инстаграме или советам тренеров, что эти продукты «полностью натуральные». И если у вас внезапно появились проблемы с кожей, проанализируйте, не совпало ли это по времени с увлечением протеинами или другим «порошковым питанием».

3. Солнце

Несмотря на то что в СМИ давно уже миллион раз сообщили о необходимости защищать кожу на солнце, многие по привычке продолжают противиться здравому смыслу. Ведь раньше считалось, что «на солнышке прыщики проходят». А вот и нет! (если вы вдруг еще не в курсе). Да, поначалу действительно кажется, что солнце «подсушивает» воспаления. Но на самом деле это лишь видимость — и после первоначального «улучшения», как правило, ситуация только усугубляется. После отпуска люди списывают негативную реакцию кожи на возвращение в привычный климат, на самом же деле это отложенная реакция на солнце.

Причины может быть две: либо вы вообще не пользовались защитой от солнечного излучения, сделав таким образом свою кожу более уязвимой (или пользовались недостаточно). Либо причина в неправильно выбранном санскрине (средстве с уф-защитой). Дело в том, что многие солнцезащитные средства обладают комедогенным эффектом: забивают поры за счет плотной текстуры, масел в составе. Если у вас проблемная кожа, вам не подойдет любой солнцезащитный крем. Вам нужно специальное средство для вашего типа кожи. И лучше всего, если подобрать вам его поможет дерматолог, а не консультант в магазине/аптеке.

4. Механическое воздействие

Это так называемые артефициальные угри — возникающие после какого-то внешнего воздействия. Как раз тот случай, когда «хотели как лучше», а получили… то, что получили, увы. Яркий пример такого вида высыпаний — «масляные» прыщи, которые возникают на коже после масляного массажа (на лице или теле). Они локализуются именно в зоне механического воздействия.

5. Стресс

С одной стороны, порой кажется, что на стресс можно «списать» любые проблемы со здоровьем: от головной боли до выпадения волос. И да, прыщи тоже могут быть следствием стресса. Но никакой мистики тут нет, ведь стресс напрямую влияет на уровень гормонов, и тут мы снова возвращаемся к первой и самой главной причине прыщей, которые могут появиться не только у подростков, но и далеко за 30. Благо, в отличие от подростков, взрослые женщины в состоянии взять себя в руки и подойти к решению проблемы осмысленно, а не просто «гуглить» по теме, страдать и наносить двойной слой тонального средства.