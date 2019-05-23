Летящей походкой: как можно быстро вернуть красивую осанку и легкость движений

О красивой королевской осанке мечтает каждая женщина: помимо того, что ровная спина выглядит красиво, она еще и залог здоровья и молодости. Как это ни странно звучит, но анатомически правильное расположение всех частей тела относительно друг друга, что по сути и является эталоном красивой осанки влияет даже на овал лица, отсутствие морщин, работу внутренних органов, кровообращение, цвет лица и самочувствие, настроение.

Однако к определенному этапу жизни человек накапливает массу проблем с позвоночником, которые связаны не только с травмами и перегрузками, но и с эмоциональными состояниями и другими процессами. На сегодняшний день людей, которые не сталкиваются с этим, почти не осталось. И если такие проблемы не решать, они накапливаются и отнимают значительный жизненный ресурс. Редакция Passion.ru решила подробно изучить данный вопрос и узнать, насколько эффективны данные методики.

Первое, что необходимо сделать для формирования красивой осанки, это диагностика вашего опорно-двигательного аппарата. Ее проводят с помощью приборов типа медискрин, которые показывают состояние мышц (тонус), а также при помощи методики визуальной оценки осанки, которой владеют многие тренеры в фитнес-клубах. Благодаря этому вы узнаете, какие мышцы нуждаются в расслаблении, какие — в проработке, есть ли проблемы с подвижностью суставов. На основании этой карты тела специалист составит для вас индивидуальную программу работы, которая обязательно будет включать в себя массаж и физическую активность.

Массаж

Массаж жизненно необходим для работы над осанкой, поскольку только при помощи него можно расслабить мышцы, находящиеся в гипертонусе. Также хорошими помощниками в решении этой проблемы станут самомассаж роликом и растягивающие упражнения.

Физическая активность для восстановления осанки

Пилатес

Наиболее эффективен в процессе формирования осанки. Основа данной методики как раз заключается в том, чтобы сформировать у человека правильную осанку и научить правильным паттернам движения. Используются упражнения на растягивание, вытяжение, увеличение амплитуды движения в суставах, проработка мышц-стабилизаторов и крупных мышечных групп.

Функциональный тренинг

Для любителей более интенсивных тренировок подойдет функциональный тренинг, который также базируется на выстраивании нейтрального положения тела.

Нельзя пренебрегать йогой, поскольку это целый мир работы с телом, который в том числе и способствует улучшению осанки, формированию правильного мышечного корсета, увеличению подвижности в суставах.

Антигравити-гамак

Тоже весьма эффективный вид физической активности. Работа в гамаке очень эффективна для декомпрессии позвоночника, что напрямую влияет на формирование осанки — результат виден уже после первой тренировки.

Стретчинг

Этот вид тренировок хорош тем, что программа занятия в целом направлена на улучшение осанки. Во время растяжки отдельно уделяется внимание спине. К упражнениям можно отнести и «мельницу», и наклоны в стороны, и вращение тазом, и «кошечку» (когда выгибаем спину: сначала к полу, а потом тянемся наверх), и наклоны к ногам с касанием пальцами ступней. По сути, растяжка спины — обязательная составляющая любой тренировки. Благодаря ей вы сможете минимизировать риск возникновения травм, растяжений, вывихов. Растяжка помогает избавиться от напряжения в спине. Укоротившееся мышечное волокно удлиняется, улучшается кровообращение и подвижность суставов, нормализуются обменные процессы. Вы чувствуете себя более бодрыми и легче контролируете положение тела.

Плавание

Плавание — крайне благоприятно для позвоночника. Кроль, брасс, «дельфинчик» — любой стиль, но обязательно, голова должна лежать на воде. То есть полезен именно стиль с выдохом в воду. Вытяжение позвоночника в невесомости, а невесомость может быть только в воде, помогает решить многие проблемы, в то время как плавание «по-лягушачьи» — когда голова все время над водой — создает избыточную нагрузку на шейные позвонки. Достаточно всего два-три часа в неделю, чтобы поддерживать спину в хорошем состоянии. Вложить это время в свое здоровье — значит наслаждаться активной жизнью и чувствовать себя на пять с плюсом!

Прежде чем заниматься своим телом необходимо привести его структурные элементы, в данном случае позвоночник и суставы, в порядок — это первый этап на пути к здоровью. Мануальная терапия прекрасно справляется с задачей и дает человеку новую способность почувствовать себя хорошо. Пройдя ее, вам в дальнейшем станет легче достигать успехов в спорте. Обычный массаж — дополняющая процедура для снятия спортивных перегрузок, восстановления и ускорения обменных процессов в определенных рабочих зонах тела, но не как отдельная процедура для коррекции фигуры.

Самыми активными, на мой взгляд, техниками по восстановлению осанки являются тепловые — бани, сауны и контрастные процедуры. Современные фитнес-центры предоставляют для этого все условия. Обычно после занятий в зале люди идут в сауну или баню, чередуя с прохладным бассейном — это хорошо стимулирует обменные процессы, работу мышц и всего организма, а также позволяет сжигать излишние калории без диет.

Опасности различных методов коррекции осанки

Чем может быть опасна спортивная активность

На начальном этапе спортом (как для восстановления осанки, так и в целом) желательно заниматься с тренером, который покажет методику и даст первичный опыт работы со своим телом. Если человек ощущает себя здоровым и у него нет симптомов, которые обращают на себя внимание и носят постоянный характер, можно начинать заниматься любым спортом, но всегда нужно опираться на ощущения, возникающие в процессе тренировок. Многие молодые люди, у которых есть амбиции и мотивация достичь определенной цели (в данном случае исправить осанку), не слушают сигналы своего тела и продолжат работать вопреки им. В итоге они получают результаты, но теряют жизненный ресурс. Спортсмен знает, какую дистанцию он может пробежать и какую нагрузку взять, но возможности тела знает не лучшим образом. Как итог — синдром перетренированности и желание бросить все, а также высокий риск травм.

Недостатки йоги

Существует мнение, что восстановить осанку можно с помощью йоги. Существует множество техник, которые направлены на работу с телом, в частности, хатха-йога, но даже она требует предварительной коррекции, чтобы заниматься ей правильно и полноценно. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, они обязательно проявятся. Много практиков после многолетний занятий не могут прийти к конечному результату, а вот после предварительной коррекции с мануальным терапевтом достигают их очень быстро.

Недостатки танцевальных программ

Чтобы вернуть красивую осанку с помощью танцев, взрослому человеку понадобится очень много времени, так как начинать нужно очень постепенно и под руководством специалиста. Танцы — это серьезная нагрузка, которая может принести массу проблем, из-за которых придется отказаться от занятий.

Работают ли корректирующие осанку корсеты?

Многие считают, что исправить осанку при помощи корсета очень даже реально. Это мнение ошибочно, ведь он выполняет поддерживающую функцию на определенный период, после травмы или ситуации, связанной с ослаблением мышечного тонуса. Ежедневное ношение корсета — вредно. Рекомендуемые корсетные системы должны иметь временную предохраняющую функцию, а не корригирующую. В детском возрасте, когда у ребенка сколиотическая деформация, они помогают, но, если речь идет о здоровых сформировавшихся людях, которые хотят улучшить свою осанку, сделать это при помощи корсета практически невозможно.