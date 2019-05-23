Названы овощи и фрукты, предотвращающие рак

Всего в перечень вошли 13 продуктов, купить которые можно практически в любом магазине.

Исследователи выявили 13 продуктов, способных предотвратить развитие рака. Многие из них продаются в ближайших магазинах, в связи с чем их приобретение не является труднодоступным. Речь идет не только о фруктах и овощах, но также и о молочных продуктах.

Лидером рейтинга стал авокадо, которые содержат полезные жиры и питательные вещества. Благодаря им значительно снижается риск развитие злокачественной опухоли. Вместе с тем в авокадо содержится олеиновая кислота и большое количество витамина В-6. Этот фрукт даже может посоперничать с бананами по количеству калия.

Следующим полезным продуктом стали яйца, которые благодаря своему составу также снижают риск развития опухоли.

И на третьем месте — ягода асаи. Она содержит высокую концентрацию антиоксидантов, а также аминокислот и незаменимых жирных кислот. Ягоды асаи являются прекрасным борцом против старения.

Также в рейтинге, опубликованном на сайте Mother Nature Network, оказались брокколи, чечевица и бобы. Благодаря своему составу они не только защищают клетки от повреждения свободными радикалами, но и повышают иммунитет.

Ученые выявили, что батат, черника и йогурт имеют противовоспалительные свойства. Эти продукты не только помогают организму бороться с инфекцией, но и являются прекрасными борцами с развитием опухоли.

Немаловажное значение для здоровье также имеют лосось, ягоды годжи, капуста и ячмень. Эти продукты в том числе полезны для волос, ногтей и кожи.