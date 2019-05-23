Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за нижнего белья женщина заработала дырку в груди 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: SWSN
В городе Брайтон, Англия, женщина на протяжении 16 лет носила тесное нижнее белье, что привело к образованию кисты. Об этом сообщает британское издание Daily Star.
51-летняя Линн Макконнелл (Lynne McConnell) с 2003 года покупала бюстгальтеры с косточкой размера 34GG, которые подбирали ей консультанты. По словам британки, она всегда чувствовала дискомфорт при ношении, однако многочисленные продавцы уверяли ее, что все в порядке.
Через несколько лет женщина обнаружила уплотнение посередине грудной клетки. Она сразу же обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ей антибиотики, посчитав, что гнойник образовался в результате инфекции. Таблетки не помогли Макконнелл избавиться от невыносимой боли, и она отправилась в больницу.
После тщательного осмотра врачи нашли у британки в груди кисту и вырезали ее. После операции у женщины осталась открытая рана, напоминающая дырку. Она заживала три месяца.
«Это было ужасно. Я чувствовала себя несчастной все время, потому что я думала об этой дыре каждый день»,
— призналась Макконнелл.
Она связалась с представителями компании, в которой приобретала бюстгальтеры. Они ответили, что их продукция, а также предварительная примерка не имеют никакого отношения к случившемуся.
В Британском фонде кожи заявили, что киста может образоваться в результате ношения слишком тесной одежды.
Сейчас Макконнелл покупает только свободное белье и надеется, что ее случай поможет другим женщинам избежать подобной проблемы.
Последние новости
Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Нефть обвалилась Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение