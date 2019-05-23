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Чем опасны тампоны 

Рамблер 23 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Многие женщины не пользуются тампонами, считая, что это опасно для здоровья. Многочисленные исследования выявили, что тампоны не вредят организму и сами по себе не являются источником инфекций, если правильно ими пользоваться. Обычно тампоны изготовлены из материалов, которые не провоцируют развитие бактерий и не влияют на микрофлору влагалища. Что же может произойти с женским организмом, если не поменять тампон вовремя?

Синдром токсического шока

Кровь является потенциально питательной средой для всех микроорганизмов, которые представлены во влагалище в небольшом количестве. Менструация — это отмершая кровь, которая по истечении четырех часов начинает разлагаться. Синдром токсического шока (СТШ) — редкое, но иногда — смертельное заболевание. Его вызывают токсины, вырабатывающиеся находящимися у нас на теле бактериями. При длительном нахождении тампона во влагалище бактерии размножаются и токсины поступают в кровь.
Тампоны нужно менять не реже одного раза в четыре часа. В противном случае есть риск развития воспаления, ведь выделения, которые не могут впитаться в тампон, из влагалища не выходят. Выбирайте тампоны с низкой степенью впитываемости, это снизит риск возникновения инфекции.
СТШ может также возникнуть, если вы забудете извлечь тампон по окончании менструации. Основными симптомами этого заболевания являются: повышение температуры тела, сильная головная боль и слабость, потеря сознания, высыпания по телу, боль в мышцах, покраснение слизистых, дезориентация и рвота. Если во время критических дней у вас возникнет хотя бы один или два таких симптома, выньте тампон и обратитесь к врачу.
Женский форум
Здоровье
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