Вумбилдинг: 3 упражнения для тонуса самых нужных мыщц

Как натренировать интимные мышцы? Вот три варианта упражнений.

Поднятие таза

Ложитесь удобно на спину, согните ноги и прижмите стопы к полу как можно плотнее. Затем попробуйте плавно поднять и опустить так, не меняя скорости. Как освоитесь, усложняйте задачу: при подъеме таза в то же время сжимайте сфинктер и вагину.

Система Кегеля

Простое упражнение: напрягите изо всех сил вагинальные мышцы, а затем напрягите живот. Затем постарайтесь расслабить живот, оставив напряженными интимные мышцы. Если получилось, то вы почувствуете, что вместе с расслаблением мышц живота испарилась и большая часть напряжения внизу живота.

Упражнения с шариками

Смажьте лубрикантами специальные вагинальные шарики и аккуратно введите их в положении лежа, затем старайтесь удержать. Когда вы освоите этот вариант, усложните задачу, пытаясь удержать шарики уже в положении стоя, во время хождения, а также чуть подпрыгивая.