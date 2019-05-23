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Вумбилдинг: 3 упражнения для тонуса самых нужных мыщц 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Как натренировать интимные мышцы? Вот три варианта упражнений.

Поднятие таза

Ложитесь удобно на спину, согните ноги и прижмите стопы к полу как можно плотнее. Затем попробуйте плавно поднять и опустить так, не меняя скорости. Как освоитесь, усложняйте задачу: при подъеме таза в то же время сжимайте сфинктер и вагину.

Система Кегеля

Простое упражнение: напрягите изо всех сил вагинальные мышцы, а затем напрягите живот. Затем постарайтесь расслабить живот, оставив напряженными интимные мышцы. Если получилось, то вы почувствуете, что вместе с расслаблением мышц живота испарилась и большая часть напряжения внизу живота.

Упражнения с шариками

Смажьте лубрикантами специальные вагинальные шарики и аккуратно введите их в положении лежа, затем старайтесь удержать. Когда вы освоите этот вариант, усложните задачу, пытаясь удержать шарики уже в положении стоя, во время хождения, а также чуть подпрыгивая.
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