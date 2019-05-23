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Эксперты объяснили очереди в дамские комнаты 

Passion.ru 8 часов назад
Фото: Passion.ru
Женщины страдают от дефицита общественных туалетов, уверены эксперты здравоохранения. По их мнению, на каждый мужской туалет должно приходиться два женских.
С такой инициативой выступили эксперты в докладе Королевского общества общественного здравоохранения в Великобритании, сообщает издание BBC News.
Проблема в том, что хоть число туалетов для мужчин и женщин 1 к 1, однако в мужских туалетных комнатах большее количество писсуаров. И именно поэтому женщины порой вынуждены стоять в изнурительных очередях.
Более того, эксперты шире посмотрели на проблему и вынесли на обсуждение тот факт, что сотни общественных туалетов были закрыты и переоборудованы в бары — в результате многие люди теперь просто боятся покинуть дом, потому что в общественных местах им будет негде сходить в туалет, обеспокоены представители минздрава.
В частности они ссылаются на тех, кто страдает заболеваниями, вызывающими необходимость часто посещать туалет — синдром раздраженного кишечника, болезни почек и др.
Эксперты добавили, что правительство должно заняться решением этого вопроса, потому что общественные туалеты «должны считаться такими же важными, как уличные фонари, дороги и сбор мусора».
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Здоровье , Минздрав РФ
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