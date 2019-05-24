Почему чешется голова

Необъяснимый зуд кожи головы может доставить немало неприятных моментов. Но не стоит его игнорировать — ведь он может быть симптомом серьезных заболеваний. Помимо очевидной причины — педикулез (вши), существует и множество других.

Аллергия

Она возникает как на средства ухода — шампунь, кондиционеры, маски — так и на краску для волос, в особенности, если в ее состав входит перекись водорода и аммиак. В этом случае следует сменить шампунь и кондиционер, тщательно смывать состав большим количеством воды, а для окрашивания выбирать оттеночные шампуни и краски без аммиака. Кроме того, после мыться полезно ополаскивать голову прохладной водой, которая успокоит раздраженную кожу и придаст волосам блеск.

Себорейный дерматит

Грибок Pityrosporum ovale поражает волосяные фолликулы и как правило есть у 80% людей. Но если сальные железы начинают работать сильнее, например из-за стресса или нарушений эндокринной системы, то появляется себорея. Белые чешуйки легко перепутать с перхотью, однако они более плотные и жирные на ощупь, и намертво приклеиваются к волосам. В этом случае необходима консультация дерматолога. В зависимости от типа себорейного дерматита (воспалительный, сухой, жирный) врач посоветует лекарства и лечебные шампуни.

Солнце

Если вы привыкли загорать без головного убора, кожа головы подвергается агрессивному воздействию солнечного света. Это вызывает сухость кожи и даже микроожоги. Побочным эффектом может стать зуд. Неприятное ощущение снимут холодный душ или компресс. Также кожу можно увлажнить лосьоном с соком алоэ. Ну и не забывать о шляпе или кепке не только на пляже, но и в городе. Особенно если речь идет о южных странах.

Лекарства

Регулярный прием некоторых препаратов может вызвать зуд кожи головы. Например, если они содержат амиодарон, аллопуринол, амилорид, гидрохлоротиазид или эстроген. Об этой проблеме надо сообщить врачу и поменять лекарство или дозировку. Ну и не назначать их себе самостоятельно.

Прическа

Зуд может появиться из-за привычки слишком сильно стягивать волосы в конский хвост или пучок, или же заплетать тугие косы. Волосы тоже должны отдыхать, поэтому на время откажитесь от резинок и жгутов.

Кроме того, зуд может свидетельствовать о крапивнице, фолликулите, псориазе, однако он сопровождается и визуальными изменениями кожи головы.