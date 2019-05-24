Что будет, если каждый день есть овсянку

О пользе овсянки мы слышим с раннего детства. А в некоторых странах, например, в Британии — она чуть ли не национальный символ.

Для начала стоит помнить, что положительный эффект оказывает овсяная каша, сваренная на воде из цельных зерен или хлопьев грубого помола, без молока, сливок, добавок и сахара. Быстрорастворимые каши содержат множество усилителей вкуса и сахар. Можно добавить в готовую кашу кусочки фруктов, но и только.

Плюсы овсяной каши

Нормализует работу кишечника и всей системы пищеварения. За первое отвечает пищевые волокна, которые устраняют проблему запоров, за второе — клетчатка. Особенно полезна овсянка при гастрите и язве желудка. Снижает уровень холестерина в крови благодаря бета-глюкану и линолевой кислоте. Это позволяет организму очищать стенки артерий и препятствуют проявлению атеросклероза и инсульта. Позволит быстрее сбросить вес без вреда для здоровья. Кроме того, медленные углеводы отвечают за нормальный уровень сахара в крови. Улучшает внешний вид кожи. Магний, цинк и марганец, которые содержатся в зернах овса, очищают кожу от токсинов, обеспечивания нормальное кровообращение и обновление клеток.

Минусы овсяной каши