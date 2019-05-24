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Что будет, если каждый день есть овсянку 

Рамблер 12 часов назад
Фото: pixabay
О пользе овсянки мы слышим с раннего детства. А в некоторых странах, например, в Британии — она чуть ли не национальный символ.
Для начала стоит помнить, что положительный эффект оказывает овсяная каша, сваренная на воде из цельных зерен или хлопьев грубого помола, без молока, сливок, добавок и сахара. Быстрорастворимые каши содержат множество усилителей вкуса и сахар. Можно добавить в готовую кашу кусочки фруктов, но и только.

Плюсы овсяной каши

  1. Нормализует работу кишечника и всей системы пищеварения. За первое отвечает пищевые волокна, которые устраняют проблему запоров, за второе — клетчатка. Особенно полезна овсянка при гастрите и язве желудка.
  2. Снижает уровень холестерина в крови благодаря бета-глюкану и линолевой кислоте. Это позволяет организму очищать стенки артерий и препятствуют проявлению атеросклероза и инсульта.
  3. Позволит быстрее сбросить вес без вреда для здоровья. Кроме того, медленные углеводы отвечают за нормальный уровень сахара в крови.
  4. Улучшает внешний вид кожи. Магний, цинк и марганец, которые содержатся в зернах овса, очищают кожу от токсинов, обеспечивания нормальное кровообращение и обновление клеток.

Минусы овсяной каши

  1. Для полноценного завтрака в овсянке мало белка, поэтому одной каши недостаточно. Поэтому не стоит отказываться от сырников или омлета. Или оставить овсянку для второго завтрака.
  2. Кроме того, в овсянке много фитиновой кислоты, которая препятствует усвоению кальция и даже вымывает его. Поэтому она не подходит детям, которым нужен кальций для укрепления костей, и пожилым людям, у которых наблюдается дефицит кальция (особенно у женщин после менопаузы), который повышает рис переломов.
  3. Также в овсяных хлопьях содержится много крахмала, который затем становится глюкозой, поэтому овсянка не подходит диабетикам. Более того, большой выбор инсулина в постоянном режиме может спровоцировать развитие диабета.
  4. Овсянка, как и многие другие злаки, опасна для людей, страдающих непереносимостью глютена. Их организм неспособен ее переварить.
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