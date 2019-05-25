Контрастный душ: приносит ли он пользу на самом деле

Все люди, даже те, кто далек от спорта и здорового образа жизни, слышали о пользе контрастного душа. А вот у врачей, разных по своему образованию и специализации, на этот счет нет однозначного мнения, и многие из них считают, что основная масса населения правильно делает, что не использует контрастный душ в своих ежедневных процедурах.

Что такое контрастный душ

Поочередное обливание тела горячей и холодной водой называют контрастным душем. Известно о подобной процедуре очень давно, ее древним аналогом является до сих пор популярная русская зимняя забава; разгоряченные люди из бани на несколько секунд ныряют в сугроб или в ледяную прорубь, а затем снова отправляются в парную. Из-за высокой разности температур у них возникают невероятные ощущения и связаны они не только с воздействием на кожные покровы, но и на сосуды, в том числе головного мозга. Однако любители банных процедур отлично знают, что далеко не все способны устроить себе подобные распарено-ледяные обливания. И в этом как раз и кроется одна из причин, почему некоторые врачи вовсе не советуют увлекаться контрастным душем.

Чем полезен контрастный душ

Обычные терапевты всегда высказываются однозначно в пользу контрастного душа, ведь влияние горячей, а затем холодной воды на сосуды сложно недооценить. Под воздействием холода они мгновенно сжимаются, от жара их полости расширяются. Поэтому любое кровяное давление после этого обычно нормализуется, улучшается состояние кожных покровов; уменьшается целлюлит и подкожный жир. Также в этот момент происходит закаливание организма; в нем из-за постоянной разности температур повышается иммунитет. Контрастный душ рекомендуют принимать именно по утрам потому, что он помогает взбодриться после сна и весь дальнейший день после него проходит в приподнятом настроении. И вот все эти последствия подобных банных процедур разбиваются о данные реальных исследований.

Бодрит или расслабляет?

Прежде всего австралийские спортивные врачи опровергли устойчивый миф о контрастном душе, который бодрит тело. Они предложили своим велосипедистам разбиться на две группы, одни в промежутках между тренировочными циклами принимали холодные, горячие и резко контрастные ванны, а другие просто отдыхали. В дальнейшем выяснилось, что показатели накопленной в мышцах молочной кислоты, свидетельствующей об общей усталости организма, у тех велосипедистов, которые использовали контрастный душ, намного ниже, чем у той группы спортсменов, которые просто отдыхали. То есть контрастные банные процедуры позволяют телу быстро расслабиться и хорошо отдохнуть, а вовсе не взбодриться, как считалось ранее.

Лечит или калечит?

Кардиологи утверждают, что долгое нахождение даже здорового человека в условиях очень горячей воды и пара негативно влияет на работу коронарных сосудов. Количество диагностированных сердечных заболеваний среди любителей парных в полтора раза выше чему у людей, которые используют только домашние ванны и душевые кабины. Сбои сердечных ритмов в условиях высокой влажности и температуры — довольно частое явление, а если в этот момент грудная клетка человека получит резкое переохлаждение, то появляется риск возникновения в сосудах тромба. А это, в свою очередь, может иметь необратимые последствия.

Практикующие врачи-отоларингологи утверждают, что контрастный душ, который люди порой устраивают себе дома, не закаливает, а наоборот провоцирует у них вспышки острых респираторных заболеваний. Правда, происходит это не потому, что польза контрастного душа преувеличена, а вследствие его неправильного применения. Обязательная разница между горячей и холодной водой во время подобной процедуры должна быть двадцать-двадцать пять градусов, а то и выше, и душевой напор необходим большой силы. На деле же в условиях городской квартиры разница между водопроводной горячей и холодной водой составляет не более пятнадцати градусов, а вследствие повсеместно установленных счетчиков на воду о хорошем напоре в кране и в душе речь и вовсе не идет. Таким образом, слабая прохладная, а затем теплая струя воды в лучшем случае никак не влияет на здоровье человека.

Для того, чтобы контрастный душ действительно приносил пользу организму, человеческое тело должно быть абсолютно здоровым и заранее тренированным и закаленным. А также в наличии необходимо иметь соответствующие водопроводные мощности для правильной установки контрастного душа. В любом другом случае можно нанести серьезный урон своему здоровью.