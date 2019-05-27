Врачи назвали 7 опасных симптомов сердечного приступа у женщин

Заботясь о семье, женщины часто игнорируют «первые звоночки» опасного состояния, чем загоняют себя в ловушку.

Врач-кардиолог из медицинского центра Providence Saint John's (США) Николь Вайнберг сообщила изданию Bustle, что в результате исследований ее и ее коллегам удалось выявить состояния, которые могут привести слабый пол к сердечному приступу.

Среди них:

чувство «ограниченности» во время физической нагрузки (например, после подъема по лестнице или длительной поездки на велосипеде),

одышка, сопровождающаяся давлением в спине,

сильный дискомфорт в верхней части туловища (пациенты описывают это чувство как тяжесть, давление, и редко называют его «болью») — часто он локализуется в груди, но может ощущаться и в других частях тела, находящихся выше талии,

симптомы гриппа (такие как озноб, расстройство кишечника, изжога, холодный пот),

общая усталость и слабость, которые не проходят после того, как человек выспался и отдохнул,

повышенное чувство тревожности (в сочетании с другими симптомами чувство беспокойства может указывать, что с сердцем что-то не так),

головокружение, особенно возникающее на ровном месте, когда человек не выполнял никакой нагрузки.

Эксперт считает, что женщине важно отслеживать самые незначительные изменения в своем организме и оперативно реагировать на них. Также врач советует представительницам слабого пола регулярно делать обследование сердца.

«Кардиограмма — это простое и не требующее сложных манипуляций тест, которые может спасти жизнь», — отметила Николь Вайнберг в общении с журналистами из Bustle.

Фото: Shutterstock/VOSTOCK