В каких позах опасно спать

Во время сна человек восстанавливает силы, отдыхает от работы. Очень важное значение для сна имеет выбранная поза. Оказывается, существуют вредные положения, которым не следует отдавать предпочтение.

Поза зародыша

Недавние исследования ученых подтверждают, что такая позиция считается опасной. Сон с прижатыми к груди коленями становится причиной возникновения болей в спине, плечах. Такое положение тела предполагает большую нагрузку на суставы. Эту информацию сообщил доктор из Американской академии медицины сна. Люди, которые спят в позе зародыша, сталкиваются с нарушением дыхания, недостаточным обеспечением мозга кислородом.

На животе

Самой вредной для здоровья медики называют именно эту позу. Во время отдыха на животе страдает позвоночник, напрягаются мышцы шеи. Выбирая такое положение, будьте готовы к онемению и покалыванию в плечах, нарушению процесса кровообращения. В результате после отдыха могут возникать головные боли, вялость. Ткани лица не получают необходимого количества кислорода, в результате этого утром появляются «мешки» под глазами.

В одном из исследований поучаствовали 670 человек. Многих людей, спящих на животе, преследовали ночные кошмары. Ученые объясняют это затрудненным дыханием во время сна на животе.

Опасен отдых на животе для пожилых людей, поскольку он может приводить к инсультам, инфарктам. В таком положении пережимается сонная артерия, а легкие не могут нормально функционировать, меняется в худшую сторону работа внутренних органов.

Сон на боку

Британские ученые утверждают, что вредным для здоровья является ночной отдых на правом боку. Эта поза приводит к проблемам с пищеварением. Как аргумент специалисты приводят тот факт, что справа расположен желчный пузырь, печень. Кроме того, нарушается пищеварение, функционирование лимфатической системы, повышается кислотность в пищеводе и увеличивается вероятность появления изжоги.

Выводу токсинов способствует сон на левом боку. Такая поза улучшает работу сердца, снимает напряжение с шейных мышц, улучшает функционирование лимфатической системы. Особенно полезный сон на левом боку беременным женщинам, потому что он гарантирует оптимальный поток крови к плоду.

«Морская звезда»

Спать с разведенными в стороны руками любят многие люди. Врач-невролог из клиники в Бирмингеме утверждает, что это положение тела вызывает храп, приводит к дискомфорту, неприятным болевым ощущениям.

Чтобы сон был полноценным и здоровым, нужно правильно выбирать положение тела. Самый оптимальный вариант — отдых на спине, на левом боку. Сон на спине оказывает на сердце равномерную нагрузку, расслабляет все мышцы.