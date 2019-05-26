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«Нужно постучать по спине, если человек подавился»: почему это не так 

Умная 26 мая 2019
Фото: Умная
Многие из нас, заметив, что кто-то подавился во время еды, тут же начинают стучать ему по спине. Однако на самом деле делать этого ни в коем случае нельзя.

Ухудшение состояния

Медики утверждают, что подобные действия могут только ухудшить состояние человека. Постучав пострадавшего по спине, мы тем самым можем изменить положение инородного тела в организме, и нет никаких гарантий того, что пища покинет дыхательные пути. Скорее, наоборот.
Кусочек пищи, застрявший в дыхательных путях, от стука не выскочит наружу, а, напротив, провалится еще глубже.
Следствием данных, неправильных действий может стать остановка дыхания или даже смерть.

А что делать?

Если человек подавился, лучше всего попросить его покашлять, одновременно наклоняясь вперед. Можно также выполнить 5 коротких и резких выдохов с наклоном туловища. Необходимо проследить за тем, чтобы пострадавший не делал глубоких вдохов. Иначе инородное тело может проскочить глубже в дыхательные пути и произойдет их закупорка.
Если же несчастный не может даже покашлять, то, скорее всего, закупорка уже произошла. В таком случае медики советуют применить метод Хаймлиха. Для этого нужно встать позади пострадавшего и обхватить его руками. Сцепленные кисти рук положить между пупком и грудиной и совершать толчки по направлению внутрь и вверх. В большинстве случаев под напором воздуха кусочек пищи покинет дыхательные пути. Однако вызов «Скорой помощи» все-таки не будет лишним.
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