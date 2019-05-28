Ученые назвали самые опасные для беременных женщин продукты

Будущим мамам следует избегать употребления картофельных чипсов, майонеза, растительных масел и других продуктов, в которых высоко содержание линолевой кислоты, потому что они могут причинить вред малышу в утробе матери.

Австралийские врачи из Университета Гриффит опасаются, что большое количество линолевой кислоты и жирных кислот Омега-6 может привести к выкидышу или задержкам в развитии плода. Выводы ученых, опубликованные в Journal Physiology, основываются на масштабном эксперименте, проведенном на крысах.

В течение 10 недель специалисты кормили беременных крыс продуктами, приготовленными на большом количестве растительного масла (которое, как известно, является одним из главных источников линолевой кислоты) и наблюдали за их жизнью. Подобный рацион негативно влиял на здоровье грызунов, повышая риск возникновения воспалений и увеличивая риск задержки развития плода, несмотря на то, что самки не набрали лишний вес и не страдали от диабета и других метаболических заболеваний.

Ученые отметили, что диета, в которой содержание кислот было в 5 раз выше нормы, очень характерна для современного западного рациона питания. Потому будущим мамам надо очень тщательно следить за тем, что они едят и ограничивать количество продуктов с ненасыщенными жирами, а также свести к минимуму или вовсе исключить такие продукты, как чипсы и пицца.

Любопытен и еще один факт: переход на «высоколинолевую» диету странным образом повлиял на соотношение полов в потомстве крыс: доля мужских зародышей снизилась на 16%, в то время как число женских осталось неизменным. Причин объяснения этому явлению пока не найдено. Ученые лишь предполагают, что это связано с тем, что эмбрионы с Y-хромосомой изначально слабее, они хуже противостоят клеточному стрессу и потому быстрее гибнут при неблагоприятных условиях.

С учетом этой информации специалисты рекомендуют особенно тщательно подходить к составлению своего рациона женщинам, которые ожидают мальчика.