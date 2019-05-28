Сахарный диабет, молочница и не только: причины зуда в интимной зоне и способы лечения

Одна из частых проблем, с которыми девушки обращаются к гинекологу, — зуд и жжение в интимной зоне. Некоторые не решаются обратиться за помощью к специалисту и стараются перетерпеть неприятные симптомы или вовсе их игнорируют. О том, почему на самом деле появляется дискомфорт и как от него избавиться — читай в материале WMJ.ru!

Девушки в любом возрасте могут столкнуться с неприятными ощущениями в интимной зоне. Дискомфорт может сопровождаться покраснением и отечностью половых губ, жжением при мочеиспускании, зудом во влагалище и сильной болью во время секса.

При подобных симптомах не стоит заниматься самолечением, также как и провоцировать еще большие проблемы чрезмерным уходом. Лучше сразу отказаться от любых кремов и мазей: средства могут ухудшить состояние здоровье, а иногда даже сделать заболевание хроническим. Кроме того, постарайся не расчесывать нежную кожу, чтобы избежать появления микротравм.

Помни: любые покраснения и зуд в этой области — это последствия серьезных нарушений или заболеваний внутренних органов, поэтому так важно вовремя обратиться за помощью к специалисту. Редакция WMJ.ru собрала для тебя самые распространенные причины зуда в интимной области, а также некоторые советы о том, как облегчить свое состояние до посещения гинеколога.

Гормональный сбой

Женский организм находится в постоянном изменении: месячные циклы, беременность, менопауза. Влияние на здоровье оказывает сексуальная жизнь, а также использование гормональных контрацептивов. Легкий зуд может появиться и после интимной близости с партнером, если вы не использовали презерватив. Соблюдение норм гигиены также важно: старайся чаще менять прокладки и тампоны, соблюдать чистоту и правильно делать депиляцию.

Стресс, изменение гормонального фона, нервное напряжение, нездоровый сон, смещение цикла — все это может привести к возникновению жжения и покраснений в деликатной области. Избавиться от неприятных ощущений можно, стабилизировав свое эмоциональное состояние и увеличив длительность сна. Не запивай стресс таблетками или кофе, лучше завари ромашковый чай и устрой разгрузочный день.

ЗППП, или заболевания, передающиеся половым путем, — одна из самых распространенных причин возникновения серьезных проблем с женским здоровьем и вследствие этого — зуда и покраснений. Любой незащищенный сексуальный контакт может привести к возникновению таких заболеваний, как генитальный герпес, хламидиоз или сифилис.

Чтобы предотвратить риск возникновения половых заболеваний, используй с партнером барьерные контрацептивы. Помни, что противозачаточные таблетки не дают никакой защиты от ЗППП. При возникновении любых симптомов этих заболеваний нужно незамедлительно обратиться к врачу, иначе это может привести к бесплодию или заболеваниям, опасным для жизни.

Кандидоз

Нарушение pH-баланса в интимной зоне, постоянный стресс и лечение антибиотиками приводят к возникновению кандидоза или, иными словами, молочницы. Развитие заболевания происходит быстрыми темпами за счет размножения в организме грибка кандида. Немалое влияние оказывает и неправильно подобранная диета — помимо сильного зуда, могут возникнуть выделения белого цвета и неприятный кислый запах.

Улучшить состояние микрофлоры влагалища можно разными способами: повысить общее состояние иммунитета, ограничить потребление сахара, отказаться от чая и кофе, принимать пробиотики. При кандидозе необходимо обработать зону антисептиком с нейтральным pH и незамедлительно обратиться к гинекологу. Помни, что молочницу следует лечить сразу, чтобы заболевание не разрушило женское здоровье.

Псориаз

Псориаз — аутоиммунное заболевание, которое вызывает зуд эпидермиса, в том числе в интимной зоне, а также сыпь и пятнистые покраснения. Предрасположенность к болезни передается по наследству, однако проявляется оно у женщин ближе к 30 годам. Заболевание может возникнуть и раньше, если иммунная система будет сильно ослаблена. Скованность суставов и боль в кистях и стопах — верные признаки начала псориаза. Специалисты не рекомендуют заниматься самолечением, гораздо эффективнее и безопаснее сразу пройти все обследования и сдать анализы в клинике.

Сахарный диабет

Если все предыдущие причины не знакомы тебе, то стоит обратиться к эндокринологу. Нарушение углеводного обмена и заболевание кровеносных сосудов вследствие развития сахарного диабета приводят к сильному зуду в интимной зоне, а также снижению иммунитета и учащению мочеиспускания.

Помимо зуда, в деликатной зоне может ощущаться жжение и сухость. При возникновении такого серьезного заболевания следует провести долгосрочное лечение у специалиста, а также предпринять меры по нормализации сахара в крови, чтобы не допустить повышения уровня глюкозы.