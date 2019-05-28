Почему женщины стесняются говорить о менструации

28 мая — Всемирный день менструации. Хотя это естественный процесс, тема месячных часто становится табуированной, а девушки, испытывающие боли в эти дни, стесняются говорить о дискомфорте.

Например, в Уганде считается, что женщина во время месячных не должна пить молоко коровы, иначе все стадо заболеет. В Австралии существует поверье, что на купальщицу нападут акулы, если она зайдет в воду в «эти дни», а некоторых американок до сих пор пугают медведями, которые якобы учуют запах крови и начнут охоту на людей. Есть немало странных примет и в России, из поколения в поколение передающихся дочерям.

9 из 10 представительниц прекрасного пола стараются всячески скрыть факт менструации;

47% жительниц России затрудняются даже произнести слово «менструация», используя всевозможные синонимы;

56% девочек-подростков скорее будут терпеть насмешки одноклассников, чем начнут разговор на тему месячных с родителями;

только чуть более 70% матерей и 40% отцов общаются со своими дочерями по поводу менструации, а со своими сыновьями такие разговоры ведут чуть более 30% родителей. Однако самые сильные эмоции женщин связаны с другим — болевыми ощущениями в критические дни. Многочисленные исследования на эту тему провела компания Essity — международный производитель товаров для гигиены и здоровья. Результаты действительно удивляют:

Это значит, что население нуждается в просвещении в данном вопросе, что поможет улучшить качество жизни девушек и женщин по всему миру.

Менструальный цикл и женское здоровье

Даже врачи порой ошибочно ставят диагнозы, недооценивая влияние цикла на женский организм. Например, частые расстройства желудка могут списать на синдром раздраженного кишечника, не спросив пациентку об особенностях менструации, гормональном фоне.

В свою очередь и женщины стесняются поднимать тему месячных на приеме у врача. Более того, они вообще редко обращаются к медикам с жалобами на боли, возникающие во время месячных. Многие убеждают себя, что это естественно и нормально. Девушки с ранних лет уверены, что менструация должна быть связана с дискомфортом, неудобством, которые не нуждаются в лечении.

Однако, согласно исследованиям, девочки из-за болезненных критических дней могут пропускать занятия в школе или хуже усваивают материал. В учебных заведениях вопросы менструации тоже принято замалчивать, ученицы и студентки стесняются говорить о месячных, своем плохом самочувствии.

То же происходит со взрослыми женщинами: во время менструации у них заметно снижается работоспособность. Однако никто не спешит обсуждать эту тему с работодателем, даже в высокоразвитых странах.

Как повысить культуру разговоров о менструации

Стоит отметить, в наши дни все больше людей демонстрируют открытость к обсуждению темы менструации. К диалогу присоединяются и медики, и органы власти, и международные компании. Запускаются обучающие программы, которые помогают миллионам людей получить информацию по вопросам гигиены и здоровья.

Например, в 2016 году онлайн-курс о репродуктивной биологии был запущен в Южной Африке, в 2017-м компания Essity реализовала программу для девочек и подростков Латинской Америки об изменениях в организме во время полового созревания.

Разрушению табу поспособствовала и кампания «Кровь — это нормально» (Blood Normal), стартовавшая два года назад в Европе. Тогда для рекламы средств интимной гигиены была использована жидкость красного, а не синего цвета.

В 2019 году Essity запустила кампанию в России #этонетабу, призывающую девушек в социальных сетях не стесняться естественного процесса и свободно о нем говорить. Как отмечает старший менеджер торговой марки Libresse Екатерина Стрельченко, на менструацию у среднестатистических женщин приходится около трех тысяч дней жизни, однако они стесняются делиться своими ощущениями с родителями, друзьями, обращаться к врачу в случае проблем.

«День менструации — это отличный повод напомнить миллионам девушек, что месячные — это не страшно и уж тем более не стыдно», — отмечает специалист.

Ранее Yellmed рассказывал об опросе по поводу месячных: 80% россиянок высказались против больничных во время критических дней.