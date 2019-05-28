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Может ли появиться цистит, если сидеть на холодном 

Anews 12 часов назад
Фото: Anews
Очень часто можно услышать выражение «не сиди на холодном, иначе заболеешь циститом». Подразумевается, что из-за холода человек заболеет инфекционным заболеванием. Но возможно ли это?
Научных исследований, подтверждающих, что между холодом и циститом существует взаимосвязь, нет. Холод не «пробуждает» бактерии, например, кишечную палочку.
Так же нельзя застудить почки, или, как обычно это понимается, заболеть пиелонефритом.
Врачи утверждают, что циститом невозможно заболеть, сидя на холодном камне. Но такой миф до сих пор существует, причем только на территории СНГ.
Однако может появиться другая проблема — холодовой диурез. При этом рефлексе организм стремится сократить потери тепла, поэтому кровоток кожи снижается и направляется в жизненно важные органы, в особенности в почки. Это приводит к учащенному мочеиспусканию.
Что же делать, если такой симптом появился после сидения на холодном? По возвращении в комфортную обстановку, нужно будет просто выпить несколько чашек теплой жидкости, чтобы восстановить водный баланс.
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