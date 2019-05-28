Как перестать заедать стресс

Чтобы выйти из стрессовой ситуации, нашему организму необходима быстрая энергия: жиры и углеводы, которые увеличат выработку необходимых гормонов (серотонина и дофамина) для защиты нервных клеток от разрушения..

Логика подсказывает, что в таком случае нет смысла искать способ не заедать стресс, наоборот, нужно научиться это делать качественно и в нужных пропорциях. Несколько полезных советов:

Откажитесь от пищевых стимуляторов

Это в первую очередь касается кофе и алкоголя, которые обладают кратковременным эффектом и дают недолгое ощущение прилива сил и хорошего настроения. На самом же деле они только истощают нервную систему еще сильнее.

Ограничьте потребление сладкого

Несмотря на то, что сладости повышают настроение, злоупотреблять ими не рекомендуется. Ученые доказали, что продукты с большим количеством добавленного сахара способны вызывать или усиливать депрессию. Именно поэтому нужно делать выбор в пользу полезных сладостей, вроде меда, сухофруктов и горького шоколада.

Организуйте себе здоровые перекусы

Если в стрессовые моменты вы привыкли постоянно что-нибудь жевать, позаботьтесь о том, чтобы эти перекусы были полезными. Нарежьте овощи и фрукты; возьмите с собой на работу нарезанный легкий сыр или нежирный творог; вместо того, чтобы есть покупной сэндвич, приготовьте полезную шаурму.