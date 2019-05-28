Как определить беременность с помощью капли йода

Самый верный способ понять, беременны вы или нет — это сдать кровь на ХГЧ. Второй по достоверности метод — купить в аптеке тест. Но можно и прямо с утра провести домашний тест на беременность при помощи обычного йода. А потом уже бежать в аптеку.

Конечно, такие тесты нельзя назвать достоверными на 100 процентов, однако статистика показывает, что доверять им (если все проведено правильно) все же можно. Перед проведением теста соберите утреннюю мочу, возьмите пипетку, стакан (или любую емкость), чистый лист белой бумаги.

Технология проста: наполняете стакан (емкость) мочой, после чего аккуратно и не торопясь капаете туда немного йода. Дальше остается только подождать и посмотреть.

Трактовать результаты домашнего теста нужно так. Если капля йода осталась в первоначальном виде и не расплылась, вы беременны. Если наоборот — беременности нет.

Однако случается, что йодная капля опускается на дно, а затем всплывает и уже не расплывается. Если у вас вышло именно так — беременность есть! Скорее всего, положительный результат будет и в том случае, если капля остается на поверхности в нерасплывчатом виде хотя бы 4-5 секунд.

Не нравится вариант со стаканом — опробуйте второй способ. Смочите чистый белый лист бумаги мочой и так же капните на него йодом. Теперь нам важен цвет. Фиолетовый или сиреневый в нашем случае будут эквиваленты двум полоскам на медицинском тесте, коричневый или синий — одной (отрицательной) полоске.

А теперь целый список нюансов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, перед проведением теста обязательно проведите «гигиенические процедуры», при этом не используйте ароматические мыла или гели (они могу вступить в химическую реакцию с йодом и выдать неправильный результат). Во-вторых, если вы не уверены в чистоте посуды — ополосните ее кипятком или даже продезинфицируйте паром. Но потом обязательно остудите, так как высокая температура может «сбить» результат. И главное.

Помните, что определение беременности при помощи йода имеет смысл делать только на ранних сроках (как правило, не больше 10 недель). Позже и тест окажется неэффективным, и вам он, скорее всего, уже не понадобится, так как вы и без него будете точно знать — ждете малыша или нет.