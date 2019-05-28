15 проблем со здоровьем, которые появляются после 30 лет

Вызывающая трепет у каждой женщины страшная цифра 30 означает не только новую морщинку или еще один седой волос, но и внезапные заболевания и боли, к которым надо быть готовым заранее.

1. Остеопороз

Хотя многие считают, что от него страдают преимущественно пожилые люди, снижение плотности костной ткани часто встречается у женщин после 30. Остеопороз прогрессирует с возрастом, особенно в случаях избыточного или недостаточного веса и наличия этого заболевания у других членов семьи. Для борьбы с этим недугом принимайте витамин D, добавки с кальцием и не поднимайте большие тяжести. Будьте осторожны: при остеопорозе легко случаются переломы костей.

2. Инфекции мочевыводящих путей

Такие инфекции могут появиться в любом возрасте, но многие женщины сталкиваются с ними именно после 30. С возрастом изменяются интимная женская микрофлора, ее кислотность и щелочность по мере уменьшения уровней эстрогена. Замедленное пищеварение и диабет также могут усилить риск заболеваний мочевыводящих путей.

3. Камни в почках

С достижением этого возраста на горизонте начинают маячить болезненные камни в почках — отложения минералов и солей. Этому способствует и ряд таких повседневных привычек, как обезвоживание организма, кето-диета, а также неумеренное потребление колы, кофе и чая. Для уменьшения риска появления камней добавляйте в свои напитки цитрусовые фрукты, например лимоны.

4. Недержание мочи

Эта проблема — бич не только людей среднего возраста. Возраст, избыточный вес, множественные роды, генетика и потеря эстрогена приводят к ослаблению мышц и мускулатуры таза, что, в свою очередь, приводит к выделению мочи при смехе, кашле и т. п. К счастью, ситуацию можно исправить посредством похудения, укрепления мышц таза и сокращения потребления кофеина и острой еды. В крайнем случае проблема решается хирургическим путем.

5. Замедленный обмен веществ

Подростки и 20-летние могут есть практически все и не набирать вес благодаря супербыстрому обмену веществ. Однако к 30 годам этот процесс замедляется, что сопровождается также потерей мышечной массы. Тем не менее, регулярно тренируясь и внеся соответствующие коррективы в диету, можно относительно легко усилить метаболизм даже во время сна.

6. Высокое давление

Даже относительно молодым людям нужно соблюдать осторожность в отношении высоких показателей давления. Согласно исследованиям, у 19% человек в возрасте от 24 до 32 наблюдается повышенное кровяное давление или риск его появления, который только усиливается с возрастом, предупреждает Вest Life.

7. Гипер— и гипопигментация

Вместо золотистого загара или милых веснушек пребывание на солнце теперь вызывает новую неприятную проблему с кожей: гиперпигментацию или потемнение конкретных пятен на коже. С другой стороны, может иметь место гипопигментация, то есть отсутствие пигмента в коже. После 30 лет происходит естественное уменьшение меланоцитов в организме, в среднем на 6−8%, из-за чего участки кожи становятся светлее. Сокращение меланоцитов связано не только с уменьшением количество меланина, но и с ослаблением защиты от ультрафиолетового облучения, что, в свою очередь, может привести к злокачественным образованиям на коже.

8. Облысение

Гормональные изменения, включая уменьшение уровня эстрогена, способствуют потере волос даже у относительно молодых женщин. При этом кожа головы становится сухой и появляется перхоть.

9. Бесплодие

Примерно 10% женщин страдают от бесплодия, и это число продолжает расти после 30 лет. По утверждению Американского института акушеров и гинекологов, репродуктивная функция у женщин начинает снижаться постепенно, но в значительной мере с 32 лет, и этот процесс ускоряется к 37 годам.

10. Чувство одиночества

30-летним женщинам следует уделять внимание своему не только физическому, но и психологическому здоровью. В этом возрасте одинокие женщины могут ощущать себя в изоляции, наблюдая, как их подруги выходят замуж и заводят семьи. У тех появляются новые приоритеты, а незамужние чувствуют себя брошенными. Часто приходится заводить новый круг друзей. Заботьтесь о себе, а если уровень тревоги становится чрезмерным, обратитесь к специалисту.

11. Выгорание

В 30 лет на женщину вдруг наваливается масса ответственных проблем. Это и карьера, и финансовая независимость, и определение жизненных целей. Ей также приходится заботиться о доме, муже и детях, если она начала заводить семью. Многие женщины оказываются не готовы к такой нагрузке ни морально, ни физически.

12. Ухудшение зрения

С этого возраста нужно регулярно посещать окулиста хотя бы раз в год, поскольку с возрастом начинаются дистрофическое изменения в глазах, ведущие к дегенерации сетчатки, сухости глаз, глаукоме и даже слепоте.

13. Депрессия

Плохое настроение, с которым, кажется, невозможно справиться, может стать вашим постоянным спутником, если не обратиться за помощью. Согласно данным Американской ассоциации тревожности и депрессии, средний возраст начала упорного депрессивного состояния — 31 год, а клиническая депрессия обычно возникает в 32,5 года.

14. Болезни сердца

Сердечные заболевания — глобальный недуг номер один, уносящий жизни женщин, и его жертвы становятся все моложе. Согласно отчету, опубликованному в журнале Circulation, в то время как общее число инфарктов сократилось среди взрослых от 35 до 75 лет, число молодых женщин-пациентов, наоборот, растет — у 31% обследованных женщин инфаркты случились в возрасте от 35 до 54 лет.

15. Рак шайки матки

30-летние женщины должны регулярно посещать гинеколога. Эксперты считают, что уменьшение случаев рака шейки матки можно объяснить тем, что большинство женщин бывают на осмотре у гинеколога хотя бы раз в год. Однако болезнь еще не побеждена. Каждый год в США диагностируют примерно 13 170 новых случаев, причем большинство их у женщин в возрасте от 35 до 44 лет. Будьте бдительны!