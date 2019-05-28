Почему нужно пить кофе перед застольем

Традиционно считается, что закуска должна быть питательной и жирной, якобы жир обволакивает стенки желудка и не дает алкоголю быстро проникать в кровь — человек медленнее пьянеет, и его организм получает время на переработку поступающих доз спиртного.

Если вы тоже так думаете, то ошибаетесь, потому что токсикологи считают такой способ закусывать спиртное за праздничным столом прямой дорогой в больницу, ведь большинство смертельных случаев отравления доброкачественным алкоголем приходятся на обильные застолья.

Либо пить, либо есть

Кандидат медицинских наук, токсиколог Станислав Радченко (портал «Похмелье. РФ») считает, что обильная закуска опасна для человека, особенно это касается жирной белковой пищи: колбасы, сала, гусятины, утятины, пожаренной под майонезом курицы и даже фасоли. Объясняется это тем, что любая пища не уменьшает всасывание алкоголя в кровь, а лишь задерживает этот процесс, жир действительно обволакивает стенки желудка и задерживает алкоголь, но сам алкоголь никуда не исчезает, он по-прежнему нуждается в переработке. Из-за жирной пищи он накапливается в желудке, позволяя человеку выпивать больше своей нормы; результатом может стать алкогольное отравление. Кроме этого, жирная еда дает нагрузку на печень, которая и без того еле справляется с дозами спиртного, поступающего в организм, то есть к алкогольному отравлению может добавиться несварение — нагрузка на организм возрастет.

Если не есть нельзя, то что же есть?

Чтобы наутро быть здоровым, за столом следует отказаться от обильной еды, но и пить алкоголь на пустой желудок нельзя.

Эксперт ВОЗ , доктор медицинских наук, Василий Афанасьев, считает, что закусывать надо обязательно, тогда не произойдет алкогольной гипогликемии — скачка сахара в крови. Закусывать надо горячими закусками — борщом или куриным супом.

Руководитель лаборатории токсикологии центра наркологии РФ Владимир Нужный тоже указывает, что пустой желудок — верный путь к сильному опьянению, похмелью и проблемам с ЖКТ; и рекомендует есть картошку с мясом. Ему вторит диетолог Ольга Самарина, она считает, что картофель в этом случае выступает в роли сорбента, а мясо препятствует всасыванию спиртного. Можно отдать предпочтение бутербродам с ржаным хлебом (сорбент) и рыбе — в ней содержатся антиоксиданты, которые понадобятся организму на следующий день.

Токсиколог Станислав Радченко считает такие советы неприемлемыми, потому что картофель усваивается в щелочной среде, а мясо в кислой, то есть это блюдо и так тяжелое сочетание для человека, а если еще и выпить, последствия буду непредсказуемыми.

Замедляет переработку спирта пища, сдобренная чесноком, луком, хреном, горчицей, перцем, уксусом, — эти продукты замедляют переработку спирта, усиливают эффект опьянения и похмелье.

Не стоит налегать и на грибы — некоторые их виды в присутствии алкоголя в пищеварительной системе человека выделают яд, например, сыроежки, опята, сморчки и строчки, свинушки и некоторые другие грибы. Содержащийся в грибах мускарин обычно не проникает в мозг человека, но в присутствии спиртного может попасть в клетки мозга и вызвать кошмарные галлюцинации. Гельвеловая кислота из сморчков и строчков в присутствии спирта становится ядом для клеток печени, а гиромитрин вызывает разрушение красных кровяных телец — эритроцитов, является токсином для сердечной мышцы и может выступать галлюциногеном.

Если в ресторане вам подают рыбу фугу, стоит вообще отказаться от алкоголя, так как даже мизерные дозы вещества тетродотоксина, которые в ней содержаться, в присутствии спирта становятся смертельными для человека.

Закусывать можно и нужно

Итак, закуска должна быть умеренной и легкой, лишь в этом случае она подарит вам пользу и облегчит похмелье. Чем же лучше всего закусывать?

Оказывается, лучше всего подойдут фрукты, а особенно — яблоки: они улучшают пищеварение, в них много пектина, который поможет организму справиться с переработкой алкоголя. Тем, кто пьет виски, коньяк, текилу, бренди можно закусывать любыми сочными фруктами, особенно лимоном, ягодами и даже запивать алкоголь соком, особенно виноградным и яблочным.

Пиво и водку следует закусывать квашеной капустой — в ней много янтарной кислоты, которая поддержит организм человека и позволит ему быстрее переработать алкоголь. Прекрасным дополнением к фруктам или овощам может стать обычный мёд, например, такая диковинная закуска, как черный хлеб со свежими огурцами и медом прекрасно подойдет, если вы пьете водку или самогон.

Еще одно замечательное вещество, которое поможет справиться с выпитым — хинин, который представляет собой не что иное, как индуктор микросомальных ферментов печени, ускоряющих метаболзим, к этим же индукторам можно отнести кофеин: если перед застольем выпить чашку крепкого кофе или аперитив из тоника (содержит хинин) и водки, то активность печеночных ферментов вырастет, и организм легче перенесет алкоголь.

Кроме этого, токсикологи рекомендуют ставить на стол блюда из кабачков, винегрет, арбуз, клубнику, а завершать застолье следует зеленым чаем. А если вы все-таки не удержались от жирной пищи, примите пищеварительные ферменты поджелудочной железы: «Мезим», «Панкреатин», «Креон», — они снизят нагрузку на печень и помогут поджелудочной справиться с закуской.