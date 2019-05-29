Выдавливание прыщей: как это делать без вреда для здоровья

Угревая сыпь в течение жизни человека может появиться не раз и не два. И если на лице вдруг созрел прыщ, то вряд ли его хозяин помчится к медикам или в салон красоты, хотя дерматологи и косметологи утверждают, что самостоятельно выдавливать акне категорически не рекомендуется. Но все равно люди сами делают это дома у зеркала. И здесь, главное, соблюсти важные правила, чтобы не навредить коже и собственному здоровью.

Что такое акне

Акне, прыщи — все это следствие локального гнойного воспаления открытых пор кожи. Появляются они в любое время года и зависят от типа кожи; чаще всего крупные, гнойные и множественные высыпания происходят там, где существует ее жирный слой. Угри стабильно образуются на коже во время гормонального дисбаланса, особенно в подростковый и менструальный периоды, бывают при неправильном питании, связанном с злоупотреблением жирной, острой, сладкой пищей. Акне также может быть последствием пренебрежения гигиеной, ослабленного иммунитета, стресса, неправильно подобранной косметики, обезвоживания кожи или оказаться генетической, наследственной проблемой эпидермиса. В любом из этих случаев происходит повышенная стимуляция сальных желез, их закупорка и мгновенное размножение бактерий внутри образовавшейся плотной жировой пробки.

Подготовка к удалению угрей

Если удаление прыща или угревой сыпи осуществлять в домашних условиях, то следует знать несколько простых вещей. Техника выдавливания не представляет особых сложностей, но при нарушении некоторых правил может появиться риск развития инфекции и заражения крови, поскольку крупные, припухлые прыщи содержат гной. Поэтому ошибки в очистке лица часто приводят к появлению рубцов и багровых пятен, которые не только выглядят не эстетично, но и могут остаться на коже навсегда.

Первое, что следует учесть, прыщ имеет в своем основании гнойный стержень, который уходит в глубокие слои кожи, а не располагается на ее поверхности, как кажется. Поэтому, чтобы окончательно избавиться от него, сорвать одно навершие будет мало.

Второе, при выдавливании акне кожный жир, грязь с рук и сам гной могут попасть в открытый кожный проток и вызвать сильный воспалительный процесс. И третье, устранение прыща механическим способом всегда сопряжено с болью.

Техника выдавливания прыща

Если требуется избавиться от одного, двух или трех прыщей, можно сделать это самостоятельно. Но россыпь угрей требует более длительной и качественной процедуры, комплексного лечения, и очищение кожи от такой сыпи лучше предоставить специалисту.

Выдавливать можно только те прыщи, которые полностью созрели, то есть белая головка на вершинке бугорка уже хорошо заметна или четко прощупывается близко от поверхности кожи. Руки должны быть тщательно вымыты, обработаны спиртосодержащим веществом или на них надеты стерильные перчатки. Участок вокруг акне также протирается спиртом или любым другим дезинфицирующим раствором. Если прыщ крупный, плотный и его головка прощупывается внутри кожи, то для вскрытия его гнойного стержня понадобится толстая игла, которую также следует продезинфицировать. После того, как осуществлен прокол или двумя пальцами при сильном боковом нажатии была выдавлена вершина акне, потребуется полностью очистить его проток от гноя, который должен быть тут же убран с кожи стерильной салфеткой.

Выдавливание содержимого осуществляется до тех пор, пока из поры не потечет сукровица. Только тогда процедура считается полностью выполненной. Головку опустошенного прыща следует прижечь любым спиртовым раствором и только затем приступать к удалению следующего акне. Однако руки и иглу снова придется обработать, сменить перчатки и приготовить чистые салфетки.

«Опасные» прыщи

Но таким образом можно избавиться от прыщей, расположенных на лице, только в районе верхней губы и ниже. Акне на носу, в носогубных складках, на щеках или на лбу выдавливать совсем не рекомендуется, это может иметь опасные последствия. Для удаления таких угрей следует воспользоваться мазями специализированного характера, они часто продаются в косметических магазинах, или применить противовоспалительные и противомикробные средства, выпускаемые в виде мазей, гелей или таблеток. Жидкие и густые лекарственные вещества наносят непосредственно на головку прыща и распределяют вокруг него.

Таблетки измельчают до кашицеобразного состояния и иногда в смеси с соком алоэ, на несколько часов, накладывают в виде примочек на угри. Процедура редко рассчитана на однократное применение, ее следует повторять несколько раз и до тех пор, пока прыщ не уменьшится размерах и не исчезнет полностью. В случаях когда акне прощупывается глубоко в коже, мазать, обрабатывать поверхность гелями, скорее всего, будет бесполезно, а самостоятельно удалять и прокалывать такое уплотнение вовсе не следует, дабы не спровоцировать инфекционное заражение внутри кожи. При появлении подобных проблем следует обратиться к дерматологу и быть очень внимательными к своему телу и здоровью.