4 причины есть шоколад даже на диете

Испытывая необходимость похудеть, люди садятся на диету и отказывают себе в употреблении всех сладостей. В отношении большинства сладких продуктов такое решение будет верным, но есть исключения.

Шоколад — это не простая сладость, он намного полезнее, чем вы думаете. Натуральный темный шоколад с высоким содержанием масла какао и без добавок можно употреблять даже на жесткой диете. Можно выделить четыре неоспоримые причины не отказываться от шоколада даже во время похудения.

Для успокоения кашля

Самые эффективные средства от кашля работают за счет кодеина, но с недавнего времени препараты на основе кодеина нельзя приобрести без рецепта врача. Шоколад содержит теобромин, компонент с идентичным кодеину действием. Темный шоколад продается без рецепта в любом продуктовом магазине.

Чистота в полости рта

Тот же самый теобромин будет полезен не только при кашле, последние исследования показали. Что теобромин работает лучше, чем фторид.

Регулярное употребление шоколада помогает поддерживать гигиену в полости рта, теобромин препятствует росту бактерий.

Средство от боли в животе

С 16 века шоколад использовался как лекарственное средство, в частности от болей в брюшной области. Позже появилось много лекарственных средств, свойства шоколада были забыты. При этом в темном шоколаде по-прежнему содержатся антиоксиданты и разные соединения, подавляющие воспаления и боли в желудочно-кишечном тракте.

Защита кожи

Свойство шоколада защищать кожу от солнечного ультрафиолета тоже известны с незапамятных времени. Употребление 30 граммов богатого флаванолом шоколада в день сделает кожу более защищенной. Шоколад не отменяет необходимости пользоваться солнцезащитными кремами перед выходом на солнце, он усиливает их действие.