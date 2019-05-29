Какая обувь вредит позвоночнику

Принято считать, что обувь на высоком каблуке опаснее всего для здоровья и в частности для позвоночника. Однако и туфли на плоской подошве чреваты не менее серьезными проблемами. Какая же обувь вреднее всего и какую следует носить, чтобы не нанести вреда позвоночнику? Вот что говорят на эту тему специалисты.

Почему необходимо правильно подбирать обувь?

«Когда мы стоим прямо, нагрузка на наши суставы и связки распределяется равномерно, — комментирует врач-остеопат Владимир Животов. — Если тело принимает неправильное положение, напряжение в некоторых мышцах и связках увеличивается, а в других, напротив, ослабевает… Неудобная обувь может не только провоцировать возникновение болезненных ощущений, но и приводить к развитию серьезных заболеваний, поэтому к ее выбору нужно отнестись очень ответственно».

Обувь на высоком каблуке и шпильке

Если вы носите обувь на каблуке выше 5 сантиметров, это создает серьезную нагрузку на позвоночник. Поскольку икроножные мышцы постоянно пребывают в сокращенном состоянии, подтягивается и ахиллово сухожилие, и напряжение мышц «ползет» дальше, к пояснице и шее… Любительницам такой обуви в первую очередь грозит ишиас — защемление и воспаление седалищного нерва в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. А Саймон Шафер из Лондонской школы остеопатии считает, что постоянное ношение обуви на высоком каблуке приводит к мигреням.

При ношении обуви на шпильках центр тяжести тела смещается вперед, и в результате бедра и позвоночник перестают находиться на одной линии. Для удержания равновесия на шпильках приходится постоянно напрягать мышцы голеней и спины. Помимо вероятности падений и травм, у тех, кто носит туфли на шпильках постоянно, могут развиться проблемы с позвоночником и поясничным отделом или обостриться уже имеющиеся заболевания позвоночника.

«Всем женщинам я советую носить туфли на высоких каблуках и шпильках не более 2 часов в день и надевать их исключительно на выход»,

— говорит Владимир Животов.

Обувь на плоской подошве

По статистике американских ортопедов, за последние годы в несколько раз выросло число обращающихся к ним женщин, которые носят исключительно обувь на плоской подошве типа балеток. Пациентки жалуются на боли в ногах и спине и другие неприятные симптомы. Дело в том, что в плоской обуви стопа оказывается неустойчивой, так как постоянно съезжает при ходьбе во внутреннюю часть. В результате растягиваются связки и сухожилия, на ногах образуются косточки и мозоли, искривляются пальцы, деформируются коленные суставы, возникают искривление позвоночника и артрит.

Кеды дают примерно такой же эффект, как и балетки. Даже если вы мужчина, а не женщина, если вы носите кеды, вы не застрахованы от проблем с позвоночником.

Некоторые носят «плоскую» обувь вместе со специальными ортопедическими стельками, но стелька не заменяет каблук, она лишь делает ходьбу более комфортной за счет амортизации.

Шлепанцы и вьетнамки

У такой обуви отсутствует пятка, поэтому стопа во время ходьбы находится в постоянном напряжении.

«Если их носить долго в течение дня, — говорит Владимир Животов, — из-за постоянного напряжения ног в дальнейшем могут возникнуть болезненные ощущения в пояснице, шее, появятся боли в спине или головные боли… Вьетнамки и шлепанцы можно носить только на небольшие расстояния — на пляже, в бане, сауне, дома».

Какая обувь полезнее для позвоночника?

Практически все эксперты тут солидарны: если вы не хотите проблем с позвоночником, следует выбирать туфли на низком каблуке. Группа американских медиков во главе с врачом-ортопедом Майком О’Нилом рассчитала идеальную высоту каблука для женской обуви. По словам доктора О’Нила, наиболее оптимален для здоровья небольшой каблук высотой 2,5 сантиметра. Если же носить каблуки большей высоты, то «при ходьбе из-за высоких каблуков приходится поднимать пятку выше», — комментирует О’Нил. Другие специалисты указывают оптимальный диапазон высоты каблука обуви от 2 до 3 сантиметров.

«В этом случае она удобна, опора привычна для нас, а нагрузка на опорно-двигательный аппарат распределяется правильно»,

— констатирует Животов.

К таким видам обуви относятся, например, кроссовки. Сегодня модно сочетать их даже с платьями. Если же говорить об открытой летней обуви, то лучше выбирать сандалии или босоножки с ремешками, которые хорошо удерживают носок и пятку. Необходимо по возможности приобретать обувь из натуральных, а не синтетических материалов, так как они садятся по ноге и не ограничивает свободу стопы, что также в конечном итоге позволяет сохранить здоровье позвоночника.