Как перестать есть вредную пищу

Противостоять тяге к вредным продуктам бывает очень сложно, это не просто привычка, а настоящая зависимость. Головной мозг ассоциирует вредную еду с удовольствием, от запретности она кажется еще вкуснее. Используй эти советы для того, чтобы выработать силу води и оградить себя от искушений.

Делай выбор, а не жертву

Если мы не можем что-то получить, то желание в несколько раз усиливается. Известно, что запретный плод сладок, именно так происходит с вредной едой. Исследования показали, что людей тянет к привычным для них продуктам, чем больше вредной еды ты ешь, тем больше будет хотеться. Осознанно лишать себя чего-то означает сопротивляться, поэтому нужно выбирать другую стратегию. Рассматривай свой отказ от вредных продуктов не как жертву, а как осознанный выбор. Со временем тяга к вредной еде сойдет на нет, мозг перестанет рассматривать ее в качестве поощрения.

Не награждай себя калориями

После трудного наполненного стрессами дня тебе просто необходим подъем гормона радости дофамина и успокаивающего серотонина. Ты объедаешься сладостями по вечерам, чтобы подбодрить себя, точно так же устроен механизм стрессового переедания в течение дня. По почве стресса людей всегда тянет на что-то вредное, организм нуждается в ободрении и награде за пережитое. Но еда — это не единственный способ простимулировать выработку дофамина и серотонина. Вместо того, чтобы съесть что-то непозволительное, а потом ругать себя за это и только усугублять настроение, лучше сделать что-то приятное, не связанное с едой. Если ты ощущаешь желание съесть что-то вредное, то выйди на прогулку, позвони другу, сделай несколько упражнений.

Не используй оправдания

Для того, чтобы оправдать употребление чего-то неполезного, люди способны придумать десятки причин. Не нужно связывать вредную еду с особенными событиями и состояниями, воспитание силы волы не терпит послаблений.

В первые две-три недели отказа от вредных продуктов тебе будет особенно тяжело, затем тяга к вредной еде снизится, и тебе станет проще противостоять соблазнам.

Ешь то, что считаешь полезным для себя

Ты осознаешь, какие продукты относятся к полезным, а какие к вредным, и это разделение не имеет исключений. Мировоззрение не должно меняться по причине того, что твой друг или подруга регулярно едят что-то вредное, но при этом не полнеют, не нужно равняться на других. Если ты решил отталкиваться от принципов правильного питания, то не нужно хитрить и подстраивать их под себя.

Не думай, что реабилитируешься позже

Чаще всего люди делают поблажки и съедают что-то непозволительное, говоря себе о том, что отработают лишние калории на тренажерах или снизят калорийность следующего приема пищи. Не нужно пытаться компенсировать послабление действиями в будущем, которые могут и не состояться. Каждое решение должно приниматься в настоящем времени без учета предполагаемых действий в будущем.