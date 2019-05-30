Женщина умерла во время родов и ожила после кесарева

Есть ли жизнь после смерти — до сих пор спорят философы и ученые, верующие и агностики. 30-летняя американка Николь Холл точно знает — есть. Она сама вернулась с того света, фактически умерев во время родов.

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Трагедии не предвещало ничего. Николь и ее муж Энтони ждали третьего ребенка. Предыдущие роды прошли успешно, старшие дети были здоровы. Да и эта беременность протекала, как по учебнику. Уж если бы было что-то не так, Николь — сама дипломированная медсестра — это точно бы заметила. Но все, повторим, шло хорошо.

13 февраля 2018 года — день, когда жизнь их семьи разделилась на «до» и «после». С раскрытием в семь сантиметров Николь приехала в больницу UCHealth в Колорадо Спрингс.

До какого-то момента все шло гладко, супруги — муж присутствовал при родах — спокойно общались на разные темы, не волновались, обсуждали появление малыша на свет, но вдруг…

Сама Николь не помнит практически ничего. Только говорит, что внезапно стало очень жарко и ее начало тошнить. Зато эти моменты посекундно помнит ее муж.

«Она попросила влажную тряпку, я пошел за ней, — рассказал австралийскому изданию Mammamia Энтони. — В этот момент зашла медсестра, чтобы посмотреть, как продвигается процесс. Внезапно Николь резко покраснела, выгнулась, и стала повторять, что ей нечем дышать».

Медсестра крикнула Энтони, чтобы тот приложил к лицу жены кислородную маску. Та, в панике, уже синея, попыталась сорвать ее. Медсестра начала срочно делать Николь непрямой массаж сердца и кричала, что в ее палате «синий код» — то есть нужна экстренная реанимационная помощь.

Это уже позже стало понятно, что у Николь произошла эмболия амниотической жидкостью. Околоплодные воды попали в систему кровообращения женщины.

Поясним: эмболия до сих пор является основной причиной материнской смертности в родах во всем мире. Попадая в кровь, амниотическая жидкость может привести к обширному кровотечению, остановке сердца, прекращению работы легких.

Буквально за несколько секунд палата заполнилась людьми в медицинских халатах. Одна медсестра с трудом сдерживала Энтони, который рвался к жене, остальные проводили реанимационные мероприятия. Все это продолжалось шесть минут. А затем стремительно — мимо ошеломленных родственников, ожидавших в коридоре, — каталку с Николь завезли в операционную.

«Я упал на колени и начал молиться, — Энтони до сих пор не может спокойно вспоминать об этом. — Но ко мне подошли несколько врачей и священник. Они просили разрешения на посмертное кесарево сечение. Николь умерла…»

Да, в тот момент все были уверены в этом. И теперь это была гонка наперегонки со смертью, чтобы успеть спасти хотя бы ребенка.

В операционную вызвали дежурного врача отделения скорой помощи Лесли Моатса. Позднее хирург вспоминал: он даже и не подумал, что «синий код» из отделения акушерства и гинекологии мог иметь к нему какое-то отношение. Он спокойно занимался своими пациентами, но какая-то тревога все же заставила его подняться на вызов.

То, что он увидел в операционной повергло его в шок. Роженица — без пульса, без дыхания, с остановкой сердца. В этот момент одна из медсестер вложила в его руку скальпель со словами: «Она мертва уже пять минут. Вы должны достать ребенка прямо сейчас».

Счет шел на секунды. Без анестезии, без обработки антисептиком — зачем, она же мертва! — хирург разрезал живот Николь буквально от бедра до бедра. Воды были без крови.

«Хороший знак», — едва успел подумать доктор, как у него перехватило дыхание. Ребенок настолько уже опустился в таз мамы, что врач зацепил малыша скальпелем — порезал от плеча, до подмышки, к счастью, не задев голову. Хирург на мгновение растерялся, но продолжил свою работу: нога, рука, плечо… в итоге они вместе с медсестрой извлекли безжизненного малыша.

Младенца срочно отправили в отделение интенсивной терапии, и через несколько минут мальчик закричал. Энтони тем временем, собравшись с духом, отправился в операционную. Попрощаться с любимой женой.

«Я попросил медсестер, чтобы они меня к ней пустили. Обнять в последний раз. Но они мне сказали, что не только достали ребенка, но и восстановили пульс и давление Николь!» — не может сдержать эмоций мужчина.

Да-да, можете называть это чудом, но практически сразу после появления малыша на свет, мама, которую все считали мертвой, ожила. Хирург был шокирован не меньше мужа Николь — ведь с женщиной обращались уже как с трупом. Правда, она была очень слаба, во время кесарева, проведенного наживую, потеряла не меньше 4 литров крови. Ей пришлось выполнить экстренную гистерэктомию — удаление матки. И следующие сутки для нее были буквально перетягиванием каната — между жизнью и смертью.

«Она выглядела точно, как труп, — Энтони вспоминает как впервые увидел жену после кесарева. — Зрелище не для слабонервных».

А что же сама Николь? Она не помнит ничего с того момента, как попросила у мужа влажную тряпку. Следующее ее воспоминание: она уже под аппаратом искусственной вентиляции легких лежит в реанимационной палате и вообще не понимает, что произошло.

«Я пыталась спросить, что случилось, кто у меня вообще родился, но у меня не получалось», — говорит молодая мама. И даже находит в себе силы шутить: «Это была самая ужасная вечеринка по узнаванию пола малыша в моей жизни».

Это удивительно, но за четыре дня и мама, и малыш, которого назвали Хэкстон, практически полностью восстановились. А их история стала уникальной: эмболию околоплодными водами переживают единицы. Как правило, либо мама, либо малыш, либо оба — погибают.

@beforeyoupush

Сейчас у семьи Холл все хорошо. О том, как Хэкстон появился на свет, напоминает лишь шрам на теле мальчика — от плеча до подмышки. А сама Николь теперь рассказывает свою историю, чтобы как можно больше людей понимали: роды — это не просто прогулка до больницы и обратно. Это тяжелый труд, который до сих пор, несмотря на развитие медицины, может быть смертельно опасным. И знать об этом должен каждый.

А еще Николь каждый раз плачет, когда на глаза ей попадается фотография, сделанная в тот день. Ее муж рыдает, склонившись над кювезом с малышом. Он оплакивает свою погибшую жену, оплакивает сыновнее сиротство.

«Это мой муж, человек невообразимо сильный духом, в момент, когда он понимает, что вступает в одинокое отцовство, — подписала молодая мама снимок в соцсети. — В этот момент он пытается осознать случившееся. И это фото причиняет мне огромную боль: почему меня не было рядом с ним в этот момент? Почему я не могла увидеть, как родился мой ребенок, услышать, как врачи говорят, что это мальчик? Я понимаю: то, что я выжила — это чудо, благословение от Бога. Но мне трудно смотреть на этот снимок, потому что на нем плачет мужчина, только что потерявший свою жену. И это то, с чем я не смирюсь никогда».