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Сколько слов женщина произносит в день 

Умная 8 часов назад
Фото: Умная
Каждая женщина — загадка, но научные факты могут многое прояснить.
Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на 30% больше соединений. Именно поэтому женщины лучше справляются с многозадачностью.
У женщин больше болевых рецепторов, но из-за эстрогена, блокирующего воспалительные процессы, женщины в целом лучше переносят боль.
Женщины хуже мужчин ориентируются в пространстве. Параллельная парковка удается у 82% мужчин, у 71% — с первой попытки. У женщин результат плачевный. Только 22% могут это сделать, 2/3 из них сделают это не с первой попытки.
За речь у женщин отвечают два мозговых центра, поэтому женщина без труда произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков и до 10 000 невербальных сигналов. Эти же показатели у мужчин в два раза ниже.
Женская шея более подвижна, поэтому, когда её окликают, она, как правило, поворачивает голову. Мужчина обычно поворачивается всем телом.
Повышенные уровни гормонов прогестерона, кортизола и эстрадиола, особенно во время овуляции, усиливают у женщин ощущение беспокойства и чувство опасности. Поэтому женщина интуитивно лучше, чем мужчина чувствует угрозу.
Электрическая активность женского мозга во сне снижается всего на 10%, поэтому женский сон более чуткий.
В мышцах и связках женщин больше эластина, чем коллагена, поэтому женщины более гибкие.
Женская кожа в 10 раз чувствительнее, чем мужская.
Женщины сжигают жир медленнее мужчин — примерно на 50 калорий в день.
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