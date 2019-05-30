Фитнес онлайн — за или против

Фитнес сейчас очень популярен, индустрия развивается и постоянно предлагает своим последователям новые решения. Одним из самых распространенных решения является фитнес-онлайн. Работа над собой в формате онлайн предполагает такие же тренировки и планирование питания, как при традиционном фитнесе, но отсутствует необходимость ходить в зал, нанимать и оплачивать услуги личного тренера. Все инструкции пользователь получает через интернет — посредством мессенджеров или специализированных сервисов. Насколько эффективны занятия фитнесом в формате онлайн?

Чем отличается формат онлайн от традиционного фитнеса?

При занятиях фитнесом в формате онлайн отсутствует личный контакт между тренером и подопечным. Все взаимодействия осуществляются через интернет в удобном для пользователя формате. Разница в процессе работы практически отсутствует, тренер дает составляет программу и дает рекомендации по питанию, корректирует выбранный курс, а клиент задает вопросы и получает ответы. Преимущество занятий фитнесом онлайн заключаются в отсутствии необходимости тратить время на дорогу в тренажерный зал, а также в стоимости работы с личным тренером. Фитнес в формате онлайн подойдет для тех, кто не любит посещать общественные места, располагает небольшим количеством свободного времени, желает сэкономить на оплате услуг личного тренера.

Занятия с удаленным тренером — это вполне жизнеспособная и очень актуальная форма фитнеса.

Каким должен быть онлайн фитнес?

Столкнуться с неквалифицированным тренером или мошенником можно как через интернет, так и при личном общении в зале. Поэтому при выборе тренера для удаленной работы необходимо убедиться в компетентности потенциального наставника. Работа в формате онлайн будет успешной при условии того, что тренер составит эффективную программу, соответствующую целям.

Обеспечивать понятными инструкциями, доступными для домашнего выполнения; Включать в себя упражнения, которые безопасны при выполнении в домашних условиях; Предоставлять удобный способ для оперативной связи с фитнес-тренером; Доставлять актуальную информацию о новых тенденциях фитнеса; Обеспечивать клиента рекомендациями по питанию; Давать постоянную информационную поддержку. Программа для фитнеса онлайн должна соответствовать следующим критериям:

Сообщество людей, преследующих общие цели, может быть создано в любом пространстве, в том числе и в интернете. Предоставить эффективную программу для тренировок и рекомендации по питанию можно не только при личном общении, но и через сайт, сервис, мессенджер. Занятия фитнесом в формате онлайн предполагают меньше контроля со стороны тренера, то есть требуют больше ответственности со стороны клиента. Если ты готов взять на себя ответственность за красоту своего тела и здоровье организма, то фитнес в формате онлайн станет выгодным и удобным решением. Стоимость онлайн-курсов фитнеса обходится на 50-90% дешевле, чем оплата услуг личного тренера в зале.