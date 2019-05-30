Как улучшить качество сна

Для любого человека сон является такой же необходимостью, как еда и вода. Каждый время от времени сталкивается с эпизодическими нарушениями сна, редкие проблемы со сном раздражают, но не причиняют серьезного вреда. Но если нарушения сна затягиваются на долгий период или происходят с регулярной периодичностью, то это влечет за собой серьезные отклонения в работе организма.

Маленькие дети спят около 16 часов, по мере взросления их потребность во сне становится ниже, подростки спят в среднем по 9 часов в сутки. Взрослым людям обычно хватает 7-8 часов ночного сна, встречаются редкие исключения — лица с повышенной потребностью во сне и те, кому вполне хватает 5 часов сна в сутки.

Как понять, что у вас возникли проблемы со сном?

Ответь на эти вопросы «да» или «нет», если вы дадите более двух положительных ответов, то это будет указывать на наличие выраженный расстройств сна.

Вам трудно заснуть?

Случается ли вам проснуться ночью и пролежать какое-то время без сна?

Вы ощущаете сонливость в течение дня?

Вы чувствуете себя усталым по утрам?

Вы ощущаете упадок сил во второй половине дня?

Вы когда-нибудь чувствовали, что вот-вот уснете за рулем или на ходу?

Как повысить качество сна?

Основная причина бессонницы — это стресс, днем мы сталкиваемся с массой неприятных обстоятельств, ночью мозг не может расслабиться под гнетом тяжелых мыслей. Нередко причина бессонницы заключается в приеме выписанных врачом лекарственных средств и самолечении безрецептурными препаратами. Нарушить качество ночного сна может даже слишком плотный ужин, чувство переполненности мешает вовремя заснуть. Часто бессонница становится проблемой женщин в период менопаузы.

Очевидно, что на качество сна оказывают влияние множество физических и психологических факторов. Качество сна снижается по причине болезней сердца, диабета, депрессивных состояний, повышения кровяного давления, плохой сон усугубляет течение заболеваний, от этого снижается продолжительность жизни. Бессонница может стать результатом адаптации к новому рабочему времени или нарушения биоритмов по другой причине.

Большинство людей, страдающих от бессонницы, отмечают, что чем сильнее они стараются заснуть, тем дольше бодрствуют и хуже спят.

При тяжелых формах бессонницы необходимо обратиться за медицинской помощью, если же проблема появилась недавно, то можно попробовать помочь себе самому.

Избегайте физических нагрузок за три часа до отхода ко сну. Интенсивная физическая активность перед сном бодрит организм и мешает настроиться на сон. В то же время выполнение физических упражнений за 4-6 часов до сна может сократить время на засыпание и подарить более глубокий сон; Не ложитесь спать в дневное время, дневная дремота крадет время от ночного сна; Как минимум за три часа до сна откажитесь от употребления стимулирующих нервную систему веществ. Самый распространенный стимулятор — это кофеин, он содержится не только в кофе, но и в чае, лимонадах и шоколаде; Избавьтесь от внешних раздражителей — при необходимости приобретите беруши и маску для сна, создайте комфортную температуру в помещении, сделайте свое место для сна максимально удобным; Съешьте легкую закуску перед сном, голод мешает уснуть точно так же, как и переедание. Предпочтительным перекусом на ночь будут углеводы с небольшим добавлением белка, от такой комбинации тело начнет производить больше серотонина и настраиваться на спокойный сон; Каждый день вставайте и ложись в одно и то же время. Для того, чтобы привыкнуть к режиму, нужно соблюдать режим; Убедитесь, что у вас нет аллергии на материал для наполнения подушек. Прислушайтесь к этим рекомендациям, если хотите повысить качество сна:

Как только вы наладите отношения со сном, вы станете более сконцентрированным и бдительным, утреннего прилива сил и хорошего настроения будет хватать на целый день. От качества сна зависит работоспособность в дневное время и успешность человека.