Почему у женщин обоняние развито лучше, чем у мужчин

Обоняние подарено человеку природой, и его можно назвать защитной реакцией организма. Например, новорожденный может узнать свою мать по запаху среди тысяч женщин. К году эта уникальная особенность ослабевает, но тем не менее человеческий нос может чувствовать около 10 000 различных запахов. Но роль обоняния в развитии человечества снизилась очень ощутимо: если тысячи и тысячи лет назад хомо сапиенс получал до 90 процентов информации об окружающем мире именно через запахи, то наши современники используют обоняние в качестве «источника знаний» всего в двух процентах случаев.

Взрослые люди различают запахи по-разному — это зависит от множества индивидуальных и возрастных особенностей, от образа жизни, привычек и даже рациона. Но ученые установили: среднестатистический мужчина ощущает почти в два раза меньше запахов, чем среднестатистическая женщина. Погрешности в ту или другую сторону минимальны и общую картину не портят.

Около 10 миллионов рецепторов, находящихся в носу, воспринимают запахи извне, сортируют их и отправляют в мозг человека. Дальше кора головного мозга решает, как реагировать на раздражители. Особенности этого восприятия изучили специалисты Бразильского университета в Рио-де-Жанейро и установили, что обонятельная способность полов зависит от количества нервных клеток, расположенных в обонятельной луковице — первичном звене всего центра обоняния человека.

Этих нервных клеток оказалось куда больше у женщин, чем у мужчин — разница составила более 43 процентов. Группа исследователей, возглавляемая профессором Роберто Лентой, вывела заключение: в течение жизни человека количество клеток головного мозга растет незначительно, но у женщин их больше изначально, то есть младенцы женского пола уже рождаются с преобладанием нейронов в обонятельном центре.

Выяснилось также, что женщины обладают способностью более быстрого по сравнению с мужчинами выстраивания ассоциативных связей, которые соединяют различные центры мозга. Соответственно, запахи «доходят» до мозга женщины не только быстрее, но и в большем, так сказать, ассортименте.

Если говорить более предметно, то американские исследователи под руководством Эрика Спанженберга доказали: мужчины намного хуже женщин различают цветочные ароматы, не воспринимают разное количество приправ в блюде, не могут улавливать тонкости аромата духов, невосприимчивы к нюансам мятных ароматов. Удивительное открытие сделали исследователи — женщины могут с помощью обоняния даже почувствовать скорое начало ливня, на что мужчины не способны категорически.