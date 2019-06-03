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Спасут ли стикини от рака 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Летний отпуск для многих не мыслим без моря и солнца. И конечно, на память об отдыхе хочется привезти не только сувениры и фотографии, но и шикарный загар.
Самые смелые девушки рискуют загорать без верхней части от купальника, а вместо него используют стикини — специальные наклейки, которые защищают соски от палящих солнечных лучей. Ультрафиолет действительно способен проникать в глубокие слои кожи и провоцировать образование свободных радикалов, что ускоряет старение кожи. Также воздействие солнца считается одним из факторов, связанных с развитием рака, в том числе кожи и груди.
Стикини защищают нежную кожу сосков от перегрева, предотвращают повреждение кровеносных сосудов, близко расположенных к поверхности. Тем не менее наклейки на соски не могут служить спасением от рака. Специалисты говорят, что факторов развития опухолей слишком много. Исключив одно лишь солнце, нельзя до конца быть уверенными, что рак не наступит никогда. Онкологи советуют загорать под зонтиком и не выходить на солнце в часы пиковой активности — с 11 часов утра до 16 часов дня.
Женский форум
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