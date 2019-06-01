Почему визит к гинекологу может быть опасным

Сам по себе вопрос может показаться странным: как может быть опасен визит к врачу? Оказывается, еще как может. И гинекологи в плане опасности занимают одно из лидирующих мест.

В интернете был описан случай, как женщина 40 лет умерла от рака, вызванного болевым шоком. А вызвал это состояние гинеколог. Когда пациентку привезли в больницу с кровотечением, врачу необходимо был сделать чистку. Теперь трудно понять, по каким причинам, но сделал врач это «наживую», то есть, даже не обезболив женщину. Учитывая, что у пациентки из-за определенных проблем со здоровьем и так все болело нестерпимо, чистка принесла ей адские муки. Через несколько месяцев после этого у нее диагностировали рак, происхождение которого определили, как «возможное на фоне болевого шока».

Описанный случай, безусловно, редкий. Но время от времени подобные «всплывают» то во всемирной паутине, то на уровне обывательских разговоров. К сожалению, далеко не всегда они беспочвенны.

А начинается все с несоблюдения врачом элементарных правил этики. Председатель азербайджанского Общественного объединения по просвещению в области прав человека Ирада Джавадова рассказывает, что она практически ежедневно сталкивается с жалобами на нарушения врачами профессиональной этики. Грубость, пренебрежительное отношение к пациенткам, особенно молодым, у некоторых гинекологов становится обычной практикой.

Еще один азербайджанский врач Эллада Горина рассказывает, что в медицине есть явление, именуемое «ятрогенное заболевание». Болезнь возникает из-за грубых поступков, высказываний, намеков врачей, которые травмируют психику пациента, вызывая любые негативные эмоции: возмущение, гнев, обиду, унижение. Высказывания типа «Раньше надо было рожать», «Следите за мужем, чтобы не было потом вопросов», «Да ладно, не может это быть больно — неженка нашлась», или того хуже: «… а с мужиком спать было не больно? — теперь терпи» — могут вывести из равновесия какого угодно человека.

Кандидат медицинских наук, российский гинеколог Дмитрий Лубнин одной из опасностей визита к гинекологу называет запугивание пациенток несуществующими, либо несущественными заболеваниями. По его мнению, половину болезней, обнаруженных в ходе приема у гинеколога, лечить вообще не надо. Например, эрозия шейки матки лечится только в том случае, если она является причиной кровяных выделений. Во всех остальных случаях во всем мире ее считают обыденным явлением, не требующим вмешательства врачей, так как никакой опасности для здоровья она не представляет.

Так же как и уреаплазмы и микоплазмы. В своей книге «Честный разговор с российским гинекологом» Дмитрий Лубнин подробно поясняет, что названные микроорганизмы периодически живут в половых путях мужчин и женщин. Они никоим образом не воздействуют на организм, не приводят к бесплодию, выкидышу, другим осложнениям, однако врачи считают своим долгом «нагружать» пациентку тяжелыми антибиотиками в течение довольно продолжительного времени.

Еще одной проблемой визита не только к гинекологу, но и любому врачу, является навязывание доктором дорогих лекарств определенной фирмы. Но у женских врачей это получило наибольшее распространено. Особенно любят они рекомендовать очень дорогие контрацептивы. И дело не только в ущербе для кошелька. Очень часто подобные противозачаточные являются причиной возникновения целого ряда заболеваний.

Доктор медицинских наук Б. Глуховец и кандидат медицинских наук Н. Глуховец опубликовали работу, посвященную современным контрацептивам. Взяв за основу исследования репродуктивных органов у женщин, оперированных гинекологами, а также умерших женщин, принимавших внутриматочные и оральные контрацептивы, ученые пришли к выводу, что безопасность данных лекарств, несмотря на восторженные отзывы в рекламе, вызывает большие сомнения. Так, было установлено, что продолжительный прием синтетических половых гормонов здоровыми женщинами имеет исключительно отрицательное воздействие: на репродуктивную систему, гипоталамические центры, яичники, маточные трубы, влагалище, матку и даже молочные железы, включая образование мастита.

Добросовестные доктора предостерегают женщин еще от одной недопустимой для врачей привычки, патернализма. Это когда врач разговаривает с вами, как с неразумным ребенком. Его тон и поведение как бы говорят вам: слушай беспрекословно, я врач, я лучше знаю, а тебе вдаваться в подробности необязательно. При этом доктор может запросто перейти на «ты», тем самым еще более подчеркнув ваше зависимое положение. Современный кодекс профессиональной врачебной этики предусматривает партнерские отношения между доктором и пациентом. Последний должен быть хорошо проинформирован о характере заболевания и обо всех процессах, которые с ним происходят. Врач обязан интересоваться его мнением и даже в некоторых случаях советоваться с ним при принятии решения о дальнейших путях лечения.