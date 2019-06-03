Можно ли закормить себя до смерти

Вы когда-нибудь задумывались о том, можно ли съесть столько еды, чтобы от этого умереть? Наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда за праздничным столом хочется попробовать салат, картошечку с мясом, колбасу, рулеты и другие вкусности. Затем мы собираемся съесть десерт, но он уже не помещается в желудке.

Мы привыкли шутить на эту тему, не думая о последствиях.

Разрыв желудка

Закормить себя до смерти достаточно сложно, но возможно. Врачам в своей практике порой приходится сталкиваться с лопнувшими желудками.

Желудок по своей структуре является очень прочным. Он способен расширяться до 1 л во время приема пищи, но при необходимости может и больше. Эта способность позволяет ему избегать критического давления еды. Поэтому переедание до разрыва желудка случается крайне редко.

Синдром Бурхаве

При сильном растяжении желудка у человека появляется рвота. Этот симптом может указывать на синдром Бурхаве, при котором от переедания происходит разрыв пищевода.

Разрыв Маллори-Вейсса

При разрыве пищевода на гастроэзофагеальном стыке пострадавшему требуется срочная медицинская помощь. Если ее вовремя не оказать, то человек может умереть от внутреннего кровотечения.

Смерть от ожирения

Неконтролируемое употребление пищи на протяжении жизни может привести к смерти от ожирения. Умирают люди также от осложнений, вызванных избыточным весом. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие.

Если вы хотите жить, то должны понимать, когда следует остановиться. Тело само сигнализирует о том, что есть уже достаточно. Надо к нему только прислушаться. Когда желудок переполнен, то пище некуда деваться, и она может начать двигаться назад. В результате появляется рвота, удушье или кровотечение.

Умереть можно также от переедания слишком холодной пищи. Тогда смерть наступает из-за переохлаждения.

Синдромом Прадера-Вилли

Люди с данным синдромом рождаются слабыми и страдают от гипотонии. Снижение активности у них проявляется еще в утробе матери. После года аппетит увеличивается, они начинают есть все подряд. Поэтому ожирение наступает достаточно быстро.

Таких людей определяют в специальную среду, где заставляют придерживаться строгой диеты. Их желудок сморщивается. Если вдруг они переедают из-за того, что не чувствуют насыщения, желудок может лопнуть, что повлечет за собой смерть.