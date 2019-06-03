Как душ Шарко помогает похудеть

Этот душ изобрел француз Жан-Мартен Шарко еще в XIX веке, но тогда и до начала XXI века его использовали только в лечебных целях. Сейчас же душ Шарко популярен как способ избавления от лишних сантиметров.

Душ Шарко — это массаж тела струей воды под большим напором. Он проводится в специальном помещении с водонепроницаемыми стенами. Струи воды комфортной температуры направляют на проблемные зоны (бедра или живот) с расстояния четырех метров. Нельзя подставлять под струи уязвимые части тела. Сначала напор минимальный, чтобы тело привыкло, чтобы на нем не было гематом. Постепенно его увеличивают, а неприятные ощущения со временем проходят. Количество процедур назначает специалист (обычно их не меньше 10–15).

Что же происходит с телом в этот момент? От воздействия воды мышцы приходят в тонус. Прошедшие через эту процедуру девушки сравнивают душ Шарко с активной тренировкой в спортзале или с заплывом в бассейне. Также душ Шарко действует расслабляюще на позвоночник, поэтому он подходит даже тем, кто не может выполнять многие упражнения на тренажерах.

Душ Шарко похож на массаж и позволяет улучшить работу лимфатической системы. С каждой процедурой можно снижать температуру воды, что приведет к ускорению обмена веществ. После такого массажа кожа подтягивается, становится мягче. Можно избавиться даже от целлюлита. Но стоит отметить, что эффект появится не сразу, а только через 2–3 процедуры. Проходить курс нужно с интервалами в 3–4 месяца, но не больше трех раз в год.

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Результат похудения после процедуры

Душ Шарко — это инструмент для похудения, но он не будет работать без правильного питания и спорта. Специалисты советуют не есть перед процедурой как минимум три-четыре часа. Во время курса нужно пить достаточное количество воды. Врачи также рекомендуют после такого гидромассажа сделать приятные процедуры для тела, например, обертывание.