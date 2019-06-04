Как изменится жизнь, если ты откажешься от алкоголя

Отказ от алкоголя — насовсем или на время — полезная практика, особенно популярная у миллениалов. Если решишь скорректировать свои отношения с выпивкой, тебе стоит узнать, как это может повлиять на твою жизнь. Спойлер: у трезвого образа жизни тоже есть недостатки.

У тебя может развиться тяга к сладостям

Исключив алкоголь из своей жизни, ты можешь заметить, что начала есть больше сладкого, даже если раньше не особо любила десерты. Причина не в психологическом замещении одной зависимости другой, а в банальном недостатке сахара. В алкоголе его много, а, как известно, сахар вызывает привыкание. Поэтому, когда человек отказывается от выпивки, его тело чувствует недостаток сладкого. Как отмечает диетолог Мэтью Ловитт:

Исследования показывают, что употребление наркотиков связано с повышенным потреблением сахара, что напрямую изменяет его уровень в крови и способность организма правильно управлять этим уровнем.

Чтобы одна вредная привычка не превратилась в другую, контролируй количество сладостей в своем рационе и обращай внимание на то, что ты ешь. Как побороть эмоциональное переедание, мы тебе уже рассказывали.

У тебя появится больше денег

Пить — это дорого. Ты можешь заметить, как сильно привычка к алкоголю бьет по твоему карману, уже после первого месяца отказа от алкоголя. Чтобы действительно ощутить это преимущество трезвой жизни, попробуй какое-то время записывать свои расходы на алкоголь. Следующий шаг — исключить выпивку хотя бы на месяц, а освободившиеся деньги откладывать на желанные цели: путешествие, покупку, новое увлечение. Так польза отказа от алкоголя станет более очевидной, чем обещания врачей про «снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний» и другие долгосрочные преимущества.

Твоя кожа изменится

Одна из первых вещей, которую замечают люди после того, как бросают пить, — они заметно лучше выглядят. Печень расщепляет алкоголь, выделяя токсичный побочный продукт, который называется ацетальдегид. Он обезвоживает ткани организма и высушивает кожу. Кроме того, спиртное вызывает воспаление, а это ведет к появлению угрей. Добавь к этому закуски, которые редко бывают полезными и мешают организму перерабатывать алкоголь. Ты можешь не замечать, насколько выпивка вредна для твоей кожи, пока не откажешься от нее.

Тебе понадобится новое хобби

Отказываться от алкоголя — плохая идея, особенно если он стал частью важных для тебя ритуалов: ты выпиваешь каждый выходной, чтобы расслабиться, отмечаешь бокалом шампанского праздники и встречи с друзьями. Любой запрет связан с негативными эмоциями, ты чувствуешь себя несчастной из-за ограничений, а нарушив их, мучаешься от вины. Вот почему алкоголь нужно не просто исключать из своей жизни, а замещать другими полезными и позитивными практиками. Спиртное отнимает у тебя еще и кучу времени: сам процесс питья; алкогольное опьянение, которое ограничивает тебя в действиях; похмелье или простое недомогание от обезвоживания и недостатка сна (во время «пьяного» сна организм не восстанавливается) — вот и закончились выходные. Придумай, куда потратить вечера и дни, которые освободятся из-за отказа от выпивки. Найди новое хобби, займись спортом — только тем, который будет приносить удовольствие — начни путешествовать (хотя бы загород на выходные). Если эта активность будет тебя вдохновлять и вызывать положительные эмоции, ты не заметишь отсутствие алкоголя в жизни.

Ты можешь стать более эмоциональной

Хотя в состоянии опьянения люди обычно становятся экспрессивней, именно отказ от алкоголя может привести к внезапным приступам отчаяния и беспричинным истерикам. Как отмечается в журнале Psychology Today, это происходит потому, что для многих людей употребление спиртного — способ справиться с эмоциями. Они пьют, чтобы забыть о стрессе, проблемах, горе. Иногда это эффективно, но порой приводит и к обратному эффекту: чувства усиливаются, причиняя человеку еще большие страдания.

Если для тебя алкоголь — способ снять стресс, и ты нередко прибегаешь к нему в негативных ситуациях, после отказа от спиртного придется учиться проживать эмоции и справляться с ними, а не избегать. Это будет непростой путь, но в конечном итоге более полезный для твоего психического здоровья.

Дело в том, что люди думают, что трезвость все исправляет, но на самом деле это только начало долгого пути книг самопомощи, плача без причины, замешательства и страха, — пишет Кэтрин Арати Маас, автор статей о женщинах и их здоровье. — Но это также начало честной жизни, которая прекрасней, чем лучший пьяный день.

Твои отношения с людьми могут измениться

Не исключено, что отказ от алкоголя станет проверкой твоих дружеских связей. Люди могут совершенно не поддерживать твой выбор, отпускать насмешливые комментарии и постоянно настаивать на том, чтобы ты выпивала со всеми. Если кому-то интересно общаться с тобой только в нетрезвом состоянии, стоит подумать, нужен ли такой человек в твоей жизни. Друзья не обязаны следовать твоему примеру и тоже отказываться от спиртного, но они должны уважать твой выбор и принимать его.