8 важных вопросов об интервальном голодании

Голодать вредно — такой постулат диетологии еще недавно был очень популярен. Однако научные открытия заставили даже консервативно настроенных специалистов взглянуть на процесс отказа от еды по-другому. Оказывается, теперь голодать очень даже полезно, если делать это по всем правилам. И так как интервальное голодание день ото дня набирает обороты популярности, Passion.ru решил отыскать ответы на все самые популярные вопросы относительно этой системы.

Откуда взялась информация, что интервальное голодание — полезно?

Исследования последних лет доказали, что разумное снижение калорийности рациона и голодание могут значительно продлить активные годы жизни. Безусловно, речь не шла о голодании в течение несколько дней или недель — подобные практики возможны только под врачебным контролем в рамках стационара. В настоящее время в моду вошло так называемое интервальное голодание, которое стало невероятно популярно после получения в 2016 году японским ученым биологом Есинори Осуми нобелевской премии за раскрытие сути того, что происходит в теле человека во время голодания. Он доказал, что в случае воздержания от еды полностью клетки организма начинают самоочищаться. Этот процесс был назван аутофагией.

Кстати, запускать его может и нехватка аминокислот, которые содержатся в животной пище. Именно поэтому после 35 лет рекомендуется пересмотреть свой рацион в сторону увеличения растительной пищи в меню. Также существует ряд веществ, содержащихся в продуктах, которые могут запускать процесс аутофагии. К таковым, например, относятся ресвератрол, витамин Д, катехины и многие другие. Их можно найти как в продуктах питания, так и в различных добавках.

Каков механизм аутофагии, который в том числе может запускать интервальное голодание?

При воздержании от еды в течение 12, 24 и 36 часов начинает перерабатываться мусор, который содержится в клетке. Это продукты обмена веществ, которые нужно вывести наружу, самой клетке они в таком виде уже не нужны, или это уже старые клеточные структуры, которые не могут выполнять свои функции. Избавившись от балласта, клетка начинает функционировать как более молодая и здоровая. Клеточный мусор, между тем, также может использоваться по назначению. Так, структуры, в которые входят белки, могут стать строительным материалом для новых клеток. Таким образом, для восполнения суточной нормы по белкам (для обновления клеток нашего тела его требуется около 200 г, тогда как с пищей мы получаем обычно около 70 г протеина), организм может использовать свои собственные ресурсы.

Полезно ли интервальное голодание?

Польза голодания для организма доказана массой исследований. Его можно практиковать в качестве профилактики нарушения углеводного обмена и всех недугов, которые с ним связаны (инсулинорезистентность и сахарный диабет II типа), развитие заболеваний сердца и сосудов, а также нервной системы. Практикующие интервальное голодание замечают, что реже болеют, а их мозг работает более резво: память улучшается, творческие идеи рождаются она за одной. Интервальное голодание значительно снижает риски развития онкологических заболеваний.

А что насчет длительного голодания?

К длительному голоданию все выше перечисленное не относится. При голодных диетах сначала уничтожается клеточный мусор, а потом и сами клетки, которые вполне себе здоровы и работоспособны. В результате начинаются дегенеративные изменения тканей и органов. К здоровью голодные диеты не имеют никакого отношения!

Можно ли практиковать интервальное голодание при серьезных заболеваниях?

Отдельно хотелось бы сказать о людях, которые лечатся от онкологических заболеваний и проходят курс химеотерапии. Им краткосрочное голодание может помочь в более короткий срок избавиться от большого количества «мусора», который образуется при разрушении раковых клеток, что значительно улучшит качество их жизни. Но в данном случае курсы голодания обязательно нужно делать только с разрешения и под контролем лечащего врача.

Можно ли похудеть, практикуя интервальное голодание?

Интервальное голодание не относится к стилю питания, который помогает похудеть. С его помощью можно поддержать вес, оздоровить организм, но не более.

Противопоказания для интервального голодания

Для того, чтобы практиковать подобную систему нужно иметь стабильный нормальный вес. Также нельзя голодать, даже периодически, если вы испытываете длительный стресс. Стрессовые состояния повышают расход микронутриентов, даже краткосрочный отказ от еды может усугубить ситуацию. Еще одним противопоказанием для интервального голодания является обострение заболеваний ЖКТ, а также наличие дискинезии желчевыводящих путей. Длительные перерывы в еде могут усугубить хронические заболевания, стать причиной застоя желчи и воспаления желчного пузыря.

Как голодать правильно?

Начните с подготовки. В течение 1-2 месяцев следует придерживаться рационального питания с достаточным количеством белка и полезных жиров, большим количеством растительной пищи, минимумом углеводов. Бессмысленно голодать, если обычной вашей едой являются фастфуд и полуфабрикаты.

Начать следует с малого промежутка в 12 часов, постепенно переходя на более длинные периоды отказа от еды. В день голодания не ограничивайте количество калорий. Съели большой завтрак, далее обед, после воздерживайтесь от еды до утра. Раз в неделю такой практики вам на первое время будет вполне достаточно. Через месяц можно перейти на голодание в течение 24 часов раз в две недели.

Во время голодания нужно пить много чистой воды и принимать комплексные витамины, желательно также жидкие. Так они в меньшей степени будут раздражать слизистую желудка. Допустимо вместо витаминов пить смузи из зелени. В них полезных компонентов, конечно же, будет меньше.

Выходите из голодания мягко. На следующий день ешьте термически обработанные овощи и несладкие фрукты, постное мясо, супы на овощном или мясном бульоне.