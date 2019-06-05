Редкое заболевание кожи превратило 26-летнюю девушку в старуху

28-летняя Сара Герц с детства страдает редким заболеванием под названием «синдром Элерса-Данлоса». Этот синдром встречается лишь у одного человека из 5000 и характеризуется нарушением соединительной ткани, что препятствует производству коллагена в организме. Но лишь у дюжины человек была диагностирована такая стадия болезни, как у Сары.

Со стороны кожа выглядит морщинистой, из-за чего молодая девушка напоминает старуху.

Кожа Сары Герц мягкая и сухая, а мышцы и суставы намного слабее, чем у обычного человека. Из-за гиперподвижности суставов у нее часто случаются травмы.

Instagram

Девушка скрывала свою болезнь всю жизнь, и лишь недавно начала принимать себя такой.

«В старшей школе я просто пыталась скрыть болезнь. Я не хотела, чтобы кто-нибудь задавал мне вопросы об этом. Я не хотела говорить о болезни. Семья и друзья очень поддерживали меня, но я ненавидела свою кожу. Пока мои друзья носили открытые наряды, я пряталась в мешковатой одежде», — вспоминает Сара.

В 22 года Сара решила показать всему миру свою необычную внешность. Она поставила перед собой цель появиться на обложке журнала и достичь высот в модельном бизнесе.

«У нас есть модели-альбиносы, модели с витилиго, плюс-сайз-модели. И это потрясающе. Но в рекламных роликах нам не хватает людей с недостатками», — рассуждает Сара.

И у Сары действительно получилось рассказать всему миру о существовании такого заболевания. Девушка переехала в Лос-Анджелес, стала лицом компании Love Your Lines, начала сниматься в фотосессиях для журналов.

Лечения синдрома Элерса-Данлоса пока не существует. Медицина способна лишь облегчить симптомы с помощью специальной терапии. Но Сара Герц научилась жить с синдромом, и теперь ей не нужно лечение, чтобы чувствовать себя счастливой и уверенной.